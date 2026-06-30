Era già noto per reati contro il patrimonio, era fuggito da una comunità per minori a Ferrara e si trovava a Modena, dove abita il padre. Lo scorso fine settimana, si trovava in via Scudari, con un gruppo di giovani. Alla vista dei Carabinieri, presenti durante una attività di controllo, il gruppo di giovani che era con lui si allontanato, mentre lui, a torso nudo, si è allontanato velocemente con un monopattino elettrico e nel tentativo di sfuggire dai Carabinieri si è reso protagonista di una serie di manovre spericolate che hanno messo in pericolo numerosi pedoni presenti in quel momento in centro. Il ragazzo si è diretto zigzagando e ad alta velocotà verso corso Canalgrande e via Gallucci, in piena Movida, è salito sui arciapiedi ed ha compiuto improvvise inversioni di marcia che hanno messo concretamente in pericolo l’incolumità pubblica.
L’arrivo in supporto di una seconda pattuglia dei Carabinieri ha permesso di intercettare e bloccare definitivamente il fuggitivo. Il sedicenne in quel momento ha opposto resistenza fisica, dimenandosi energicamente con atteggiamento provocatorio e affermando a più riprese “ho sedici anni, non mi potete fare nulla”.
Uno dei carabinieri ha riportato un trauma a un dito della mano sinistra e successivamente si è dovuto recare in ospedale per ricevere le cure mediche.
Accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito, il ragazzo è stato identificato: risultando gravato da una misura cautelare con collocamento presso una comunità per minori della provincia di Ferrara, dalla quale si era arbitrariamente allontanato il 19 maggio scorso facendo perdere le proprie tracce.
Riaffidato al padre residente a Modena, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di svariate violazioni al Codice della Strada.
Fugge in monopattino, semina il panico e aggredisce carabinieri: bloccato 16enne
Nel tentativo di fuggire dal controllo aveva messo in pericolo le persone presenti in piazza Grande. Era scappato da una comunità per minori a Ferrara. Ai carabinieri ha detto: 'Ho 16 anni e non potete fami niente'
Era già noto per reati contro il patrimonio, era fuggito da una comunità per minori a Ferrara e si trovava a Modena, dove abita il padre. Lo scorso fine settimana, si trovava in via Scudari, con un gruppo di giovani. Alla vista dei Carabinieri, presenti durante una attività di controllo, il gruppo di giovani che era con lui si allontanato, mentre lui, a torso nudo, si è allontanato velocemente con un monopattino elettrico e nel tentativo di sfuggire dai Carabinieri si è reso protagonista di una serie di manovre spericolate che hanno messo in pericolo numerosi pedoni presenti in quel momento in centro. Il ragazzo si è diretto zigzagando e ad alta velocotà verso corso Canalgrande e via Gallucci, in piena Movida, è salito sui arciapiedi ed ha compiuto improvvise inversioni di marcia che hanno messo concretamente in pericolo l’incolumità pubblica.
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