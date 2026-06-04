Nuova guida tecnica in casa Progresso. La società rossoblù ha sciolto le riserve affidando la panchina della prima squadra a Francesco Cattani. Classe 1971, originario di Formigine, Cattani porta con sé un bagaglio di esperienze di assoluto livello nel panorama calcistico regionale: nel suo curriculum spiccano infatti gli anni nel settore giovanile del Sassuolo e le tappe alla guida di piazze importanti come Castelvetro, Cittadella Vis Modena, Castelfranco e Terre dei Castelli. A convincere la dirigenza sono state l'umiltà, l'ambizione e le competenze del tecnico, unite a un forte entusiasmo e a un profilo umano che si sposa appieno con la filosofia del club. Sulla scelta del nuovo timoniere si è espresso anche il presidente Maurizio Giacobazzi, che ha commentato il nuovo corso con una battuta: «Certo è che non sarà semplice per Cattani raccogliere il testimone di illustri colleghi che lo hanno preceduto su questa panchina, come Vullo, Marchini e Graffiedi. Sono sicuro, però, che farà molto bene. La nostra politica punta da sempre sulla creazione di un gruppo di lavoro unito; siamo convinti di poter dare molto a Francesco, ma allo stesso tempo lui saprà dare tantissimo al Progresso».
Per l'allenatore modenese inizia così ufficialmente l'avventura nella 'Cantera Rossoblù'. L'accordo è stato ratificato alla presenza del direttore sportivo Bandiera.
Matteo Pierotti
Serie D, mister Cattani al Progresso
Per l'allenatore modenese inizia ufficialmente l'avventura nella 'Cantera Rossoblù'. L'accordo è stato ratificato alla presenza del direttore sportivo Bandiera.
Nuova guida tecnica in casa Progresso. La società rossoblù ha sciolto le riserve affidando la panchina della prima squadra a Francesco Cattani. Classe 1971, originario di Formigine, Cattani porta con sé un bagaglio di esperienze di assoluto livello nel panorama calcistico regionale: nel suo curriculum spiccano infatti gli anni nel settore giovanile del Sassuolo e le tappe alla guida di piazze importanti come Castelvetro, Cittadella Vis Modena, Castelfranco e Terre dei Castelli. A convincere la dirigenza sono state l'umiltà, l'ambizione e le competenze del tecnico, unite a un forte entusiasmo e a un profilo umano che si sposa appieno con la filosofia del club. Sulla scelta del nuovo timoniere si è espresso anche il presidente Maurizio Giacobazzi, che ha commentato il nuovo corso con una battuta: «Certo è che non sarà semplice per Cattani raccogliere il testimone di illustri colleghi che lo hanno preceduto su questa panchina, come Vullo, Marchini e Graffiedi. Sono sicuro, però, che farà molto bene. La nostra politica punta da sempre sulla creazione di un gruppo di lavoro unito; siamo convinti di poter dare molto a Francesco, ma allo stesso tempo lui saprà dare tantissimo al Progresso».
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