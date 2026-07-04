Al Castello di Montecuccolo la mostra in omaggio a Giancarlo Corrado

Nell'autunno del 2025 Modena perdeva uno dei protagonisti della sua vita culturale e sociale: Giancarlo Corrado. Per decenni presidente del Circolo degli Artisti nonché fondatore e direttore del Centro Studi Muratori, è stato un punto di riferimento per artisti e scrittori che nella sede di via Castel Maraldo trovavano un luogo accogliente e di qualità dove poter presentare le loro opere.

Il Castello di Montecuccolo, nell'ambito del suo programma di mostre temporanee, ha deciso di ospitare una raccolta di opere di Giancarlo Corrado, più conosciuto nel mondo della pittura come Gian il Camponese. L'esposizione sarà inaugurata oggi, sabato 4 luglio, alle 16,30 alla presenza dei nipoti Rossana e Fabiano, che della mostra sono anche i curatori, e con la partecipazione straordinaria di Beppe Zagaglia che terrà un ricordo personale dell'amico.

La partecipazione è libera e gratuita e al termine La Tavola del Maniero, ristorante del castello, offrirà un piccolo rinfresco.

