Domani Goran Bregović in concerto a Carpi

Il maestro Goran Bregović, accompagnato dalla storica Wedding and Funeral Orchestra, sarà a Carpi domani, martedì 30 giugno, con un concerto travolgente che unisce i suoi grandi successi ai brani del nuovo album “Godi s not your baby sitter”, uno spettacolo che fonde folklore slavo, vocalità bulgare, polifonia ortodossa e rock moderno nel celebre stile “turbo folk” che lo caratterizza. Lo spettacolo, che fa parte della rassegna “CarpInMusica”, promossa dal Teatro Comunale di Carpi nell’ambito della CarpiEstate 2026, si svolge in piazzale Re Astolfo, con inizio alle 21.30.

Con le radici nei Balcani, di cui è originario, e la mente nel 21° secolo, il maestro Goran Bregović è, come sempre, accompagnato dalla sua Orchestra per matrimoni e funerali, un ensemble esplosivo e capace di grandi virtuosismi, cresciuto nella tradizione gitana e composto da trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare. Insieme danno vita a una musica che ci sembra istintivamente di riconoscere, portando sul palco un melting pot di generi per uno spettacolo completo, energico e divertente.

I biglietti (al costo di 35 euro più diritti di prevendita) sono in vendita sul circuito TicketOne.

In piazzale Re Astolfo è prevista l’istituzione di varchi presidiati a partire della 18 e fino alle 24 di martedì 30 giugno. Barriere fisiche, che consentiranno il passaggio a piedi, saranno collocate nei punti di immissione in piazzale Re Astolfo, dal lato del Teatro Comune e dei Giardini e dal lato della Biblioteca Loria.

