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Carpi, controlli straordinari anticrimine: identificate 62 persone, 31 stranieri

Carpi, controlli straordinari anticrimine: identificate 62 persone, 31 stranieri

Controllati 21 veicoli, con la predisposizione di posti di controllo ad hoc lungo le principali arterie stradali

1 minuto di lettura

Nella serata del 25 giugno scorso, fino a tarda notte, la polizia di Carpi con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine ha pattugliato tutto il centro storico, le zone residenziali, quelle più periferiche e la zona del parco dei Laghi, con particolare attenzione alla via Lago di Bolsena.

Nel corso dell’attività, un uomo è stato denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Complessivamente sono state identificate 62 persone, di cui 31 cittadini stranieri, e sono stati controllati 21 veicoli, con la predisposizione di posti di controllo ad hoc lungo le principali arterie stradali, in ingresso e uscita dalla città, per il monitoraggio dei flussi veicolari.

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