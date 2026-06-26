Carpi, De Rosa a muso duro sulla ZTL: 'Pasticcio politico e girandola di promesse tradite'

'Viene chiesto semplicemente di convocare un Consiglio Comunale aperto. Chiediamo che la cittadinanza, i comitati, i residenti del centro storico e i commercianti possano entrare in quest'aula, guardare in faccia chi governa e dire la loro su una decisione che stravolgerà la città. Capisco che abbiate paura del dissenso sul tema ZTL, ma scappare non è una strategia politica accettabile'. Così il consigliere comunale di Forza Italia Michele De Rosa ieri in Consiglio comunale a Carpi durante la discussione sul tema ZTL.





'La verità è che oggi, su questa ZTL, la città si trova davanti a un muro di nebbia fittissima. Non sappiamo assolutamente nulla, e questo silenzio è offensivo. Vogliamo che la giunta risponda pubblicamente e a verbale a quattro domande elementari: Primo, quali sono le vie coinvolte? Qual è il perimetro esatto? Secondo, quali sono le scadenze? Quando si parte e con che tempi? Terzo, quali sono gli investimenti di cui parlate per garantire servizi e parcheggi alternativi? E quarto, quanti sono i soldi? Quali sono le cifre reali di questa operazione? Quello a cui stiamo assistendo sull’estensione della Zona a Traffico Limitato non è un piano urbanistico serio, non è una visione di futuro per la nostra città: è un pasticcio politico, una girandola di promesse tradite e, diciamolo chiaramente, una clamorosa e inaccettabile presa in giro ai danni di tutta la cittadinanza.

Siamo davanti al tentativo di coprire con l'ideologia l'incapacità cronica di programmare le infrastrutture”.





'Ci aveva promesso, guardandoci negli occhi, che l'allargamento della ZTL sarebbe stato 'indolore', limitato a pochissime vie e, soprattutto, rigidamente vincolato a interventi propedeutici obbligatori. Ci era stato detto: prima i servizi, poi i divieti. Ci avevano promesso nuovi parcheggi, viabilità alternativa, arredo urbano, una segnaletica degna di questo nome e un trasporto pubblico finalmente efficiente e adeguato. Oggi, a distanza di oltre un anno, la maschera è caduta. Il re è nudo. Di quelle opere propedeutiche tanto sbandierate non si vede nemmeno l'ombra. Non c'è un parcheggio in più, non c'è una navetta in più, non c'è un solo euro di investimento reale sulla viabilità. Eppure, scopriamo che la ZTL va avanti comunque.Questo modo di fare politica ha un solo nome, chiaro e inequivocabile: tradimento - prosegue De Rosa -. È stata tradita la fiducia dei commercianti, che ogni mattina alzano la saracinesca tra mille difficoltà, scadenze, tasse e una crisi che morde, e che chiedono solo di poter lavorare.

È stata tradita la fiducia dei residenti, che rischiano di trovarsi prigionieri in casa loro, privati dei servizi minimi di accessibilità. Ed è stata tradita la fiducia di CNA, Confesercenti, Lapam e Confcommercio'.





Sul nodo parcheggi, De Rosa aggiunge: 'Le categorie economiche hanno posto una condizione minima di puro buon senso, un prerequisito fondamentale di sopravvivenza: realizzare i nuovi parcheggi in Piazzale della Meridiana prima di far scattare qualsiasi nuovo divieto. Una richiesta lineare. E la Giunta Righi cosa fa? Per tutta risposta annuncia l'entrata in vigore della nuova ZTL per la primavera del 2027. E che dire del Comitato 'NO ZTL'? Più di 2.500 cittadini, residenti e fruitori del centro storico hanno firmato, depositato e protocollato il loro dissenso. Parliamo di una fetta enorme della nostra comunità. E voi come rispondete? Non li invitate nemmeno al confronto. Li escludete dai tavoli, li cancellate dal dibattito'.