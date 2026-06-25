Aimag, Avs Terre d'Argine: 'Bene la scelta di discontinuità'

Alleanza Verdi e Sinistra Terre d’Argine (nella foto il referente di Carpi Corrado Gallo) accoglie favorevolmente la scelta compiuta dal sindaco di Carpi Riccardo Righi nel rinnovo dei vertici di Aimag.

'Riteniamo che la decisione di imprimere una netta discontinuità rispetto al passato rappresenti un atto di coraggio politico e amministrativo che va riconosciuto. In una fase delicata per il futuro dell’azienda, servivano scelte capaci di rompere assetti ed equilibri che negli anni non hanno prodotto i risultati attesi e che, al contrario, hanno contribuito ad alimentare tensioni e divisioni attorno a una delle realtà più importanti del nostro territorio - si legge in una nota di Avs -. Nutriamo stima personale e professionale nei confronti della dottoressa Ruggiero. Tuttavia non si può ignorare come la sua gestione sia stata associata a una stagione conclusasi, nei fatti, con la bocciatura da parte di due sezioni della Corte dei Conti del progetto di partnership Aimag-Hera. Era quindi il tempo di aprire una fase nuova, fondata sul cambiamento e sulla capacità di guardare avanti. Apprezziamo inoltre che Riccardo Righi abbia scelto di ascoltare una posizione che Alleanza Verdi e Sinistra ha sostenuto con coerenza fin dall’inizio: la necessità di un cambio ai vertici dell’azienda e la necessità di avere il coraggio di compiere scelte nette nell’interesse di Aimag.

Una posizione che abbiamo sempre rappresentato con chiarezza durante i numerosi confronti con i sindaci e le sindache dell’Unione, mettendo al centro esclusivamente il bene dell’azienda e delle comunità che essa serve'.





'Abbiamo giudicato positivamente anche il metodo adottato in questa seconda fase del confronto, caratterizzato da una maggiore interlocuzione con i Comuni e da una più ampia disponibilità all’ascolto rispetto a quanto avvenuto in precedenza. In questo percorso AVS non ha mai fatto mancare il proprio contributo di idee, proposte e suggerimenti, mantenendo sempre un atteggiamento costruttivo e responsabile. Con la conferma del nuovo Consiglio di Amministrazione si apre oggi una nuova fase. Una fase nella quale continueremo a dare il nostro contributo, coerente e determinato, affinché AIMAG resti un’azienda solida, efficiente e saldamente a controllo pubblico, e affinché le amministrazioni del territorio siano sempre più capaci di valorizzare il confronto e l’ascolto di tutte le forze politiche della maggioranza. In questa nuova stagione sarà inoltre fondamentale continuare a investire sul patrimonio più prezioso dell’azienda: le lavoratrici e i lavoratori di AIMAG.

La qualità dei servizi offerti ai cittadini passa infatti anche dalla qualità del lavoro, dalla valorizzazione delle professionalità presenti e dalla tutela di posti di lavoro stabili, qualificati e ben retribuiti. La difesa del carattere pubblico dell’azienda deve andare di pari passo con la difesa e il rafforzamento dell’occupazione e delle competenze che ne costituiscono la vera forza. Per AVS Terre d’Argine, il coraggio dimostrato oggi nel cambiare strada è il primo passo per restituire piena fiducia nel futuro di Aimag'.