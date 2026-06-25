Aimag, tutto confermato: Pozzi sostituisce la Ruggiero alla presidenza

Tutto come annunciato ieri.

L’Assemblea dei Soci di Aimag di oggi ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: il nuovo presidente è Valerio Pozzi, vicepresidente Morena Diazzi, i tre consiglieri sono Chiara Pederzini, Anna Navi e Stefano Benatti.

’I risultati ottenuti nel 2025 confermano la solidità industriale e finanziaria del Gruppo AIMAG e la capacità di coniugare crescita, investimenti e qualità dei servizi. In un contesto economico ancora caratterizzato da elementi di complessità, il Gruppo ha continuato a investire nelle proprie infrastrutture, nella transizione energetica e nell’innovazione, generando valore per le comunità e i territori serviti. I risultati sono dovuti anche a benefici gestionali arrivati in anticipo rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale 25-28 aggiornato che tutta la struttura è indirizzata a realizzare. Guardando al 2026 ed ai prossimi anni permangono le criticità sul presidio dei servizi regolati e sulla pressione competitiva sulle nostre attività a libero mercato’, dichiara Gianluca Valentini, Direttore Generale.

L’Assemblea dei Soci ha anche deliberato la distribuzione degli utili aziendali del 2025. La maggioranza dei soci ha votato la proposta che prevede la distribuzione di 9,6 milioni di euro di utili complessivi destinati ai Soci Ordinari ed ai Soci Correlati.





‘La trasformazione industriale compiuta in un solo triennio, consegna il Gruppo Aimag al nuovo Cda solido dal punto di vista economico e finanziario.

La struttura di management rinnovato, il rafforzamento delle strutture operative anche in termini di competenze e nuove funzioni e procedure a presidio del corretto funzionamento dei processi aziendali permetteranno ad Aimag di affrontare più serenamente i prossimi anni di grandi cambiamenti del settore. I risultati raggiunti sono sicuramente il risultato di un lavoro di squadra del Cda insieme ai Soci, ai Sindacati ed a tutte le persone che ogni giorno lavorano per il bene del Gruppo Aimag’.