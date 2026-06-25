Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aimag, tutto confermato: Pozzi sostituisce la Ruggiero alla presidenza

Aimag, tutto confermato: Pozzi sostituisce la Ruggiero alla presidenza

Vicepresidente Morena Diazzi, i tre consiglieri sono Chiara Pederzini, Anna Navi e Stefano Benatti

2 minuti di lettura

Tutto come annunciato ieri.

L’Assemblea dei Soci di Aimag di oggi ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: il nuovo presidente è Valerio Pozzi, vicepresidente Morena Diazzi, i tre consiglieri sono Chiara Pederzini, Anna Navi e Stefano Benatti.

’I risultati ottenuti nel 2025 confermano la solidità industriale e finanziaria del Gruppo AIMAG e la capacità di coniugare crescita, investimenti e qualità dei servizi. In un contesto economico ancora caratterizzato da elementi di complessità, il Gruppo ha continuato a investire nelle proprie infrastrutture, nella transizione energetica e nell’innovazione, generando valore per le comunità e i territori serviti. I risultati sono dovuti anche a benefici gestionali arrivati in anticipo rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale 25-28 aggiornato che tutta la struttura è indirizzata a realizzare. Guardando al 2026 ed ai prossimi anni permangono le criticità sul presidio dei servizi regolati e sulla pressione competitiva sulle nostre attività a libero mercato’, dichiara Gianluca Valentini, Direttore Generale.

L’Assemblea dei Soci ha anche deliberato la distribuzione degli utili aziendali del 2025. La maggioranza dei soci ha votato la proposta che prevede la distribuzione di 9,6 milioni di euro di utili complessivi destinati ai Soci Ordinari ed ai Soci Correlati.


‘La trasformazione industriale compiuta in un solo triennio, consegna il Gruppo Aimag al nuovo Cda solido dal punto di vista economico e finanziario.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
La struttura di management rinnovato, il rafforzamento delle strutture operative anche in termini di competenze e nuove funzioni e procedure a presidio del corretto funzionamento dei processi aziendali permetteranno ad Aimag di affrontare più serenamente i prossimi anni di grandi cambiamenti del settore. I risultati raggiunti sono sicuramente il risultato di un lavoro di squadra del Cda insieme ai Soci, ai Sindacati ed a tutte le persone che ogni giorno lavorano per il bene del Gruppo Aimag’.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Aimag, Siena: 'Buon inizio con la soddisfazione di vedere Mirandola nel Cda'

Aimag, Siena: 'Buon inizio con la soddisfazione di vedere Mirandola nel Cda'

Nuovo cda Aimag, così Righi si è fatto dettare la linea dall'asse Budri-Golinelli

Nuovo cda Aimag, così Righi si è fatto dettare la linea dall'asse Budri-Golinelli

'Bene il nuovo Cda, ma si ricordi che Aimag è dei cittadini'

'Bene il nuovo Cda, ma si ricordi che Aimag è dei cittadini'

Aimag, Righi sbatte la porta in faccia al Pd e abbraccia la linea di Mirandola: Pozzi (Opas) presidente

Aimag, Righi sbatte la porta in faccia al Pd e abbraccia la linea di Mirandola: Pozzi (Opas) presidente

Sindaco Righi, sono disponibile per la presidenza Aimag

Sindaco Righi, sono disponibile per la presidenza Aimag

Carpi: rimpasto di giunta, l'altra grana del sindaco Righi. Fabrizio Bulgarelli in pole

Carpi: rimpasto di giunta, l'altra grana del sindaco Righi. Fabrizio Bulgarelli in pole

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Fedex Modena: 72 corrieri in appalto lasciati a casa per disdetta e controdisdetta tra Fedex e Mov.Ing

Fedex Modena: 72 corrieri in appalto lasciati a casa per disdetta e controdisdetta tra Fedex e Mov.Ing

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi non lascia e raddoppia: eletto presidente Associazione Fondazioni bancarie

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi non lascia e raddoppia: eletto presidente Associazione Fondazioni bancarie

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

'L'Europa sta portando al collasso l'automotive'

'L'Europa sta portando al collasso l'automotive'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, i 50 anni di AbitCoop: oltre 59 milioni di patrimonio

Modena, i 50 anni di AbitCoop: oltre 59 milioni di patrimonio

Polisportive Modena, la nuova presidente è Claudia Bernardi

Polisportive Modena, la nuova presidente è Claudia Bernardi

Monterè sullo stop del Consiglio di Stato: 'Inimmaginabile restare privi di un impianto di essiccazione adeguato'

Monterè sullo stop del Consiglio di Stato: 'Inimmaginabile restare privi di un impianto di essiccazione adeguato'

Conad Nord Ovest, approvato il bilancio 2025: giro d’affari di 5,51 miliardi di euro

Conad Nord Ovest, approvato il bilancio 2025: giro d’affari di 5,51 miliardi di euro