'Un risultato significativo, reso possibile dal grande lavoro di confronto e condivisione di tutte le sindache e i sindaci soci, che hanno non solo parlato tra loro, ma ascoltato tutti i territori per arrivare a definire il nuovo assetto societario e costruire una proposta orientata al futuro dell'azienda. Percorso che ha visto il sostegno della Federazione, nei limiti del rispetto dovuto all’autonomia dei territori e delle prerogative degli Amministratori pubblici. La Federazione del Partito Democratico desidera inoltre esprimere apprezzamento per il ruolo svolto dal sindaco di Carpi che, nella responsabilità affidatagli dai Comuni soci, ha accompagnato con equilibrio istituzionale e spirito di collaborazione un percorso complesso, contribuendo insieme ai colleghi a costruire le condizioni per l’ampia convergenza e unita che oggi si registra sul territorio.
Caso Aimag, il Pd provinciale si complimenta col sindaco di Carpi: 'Soddisfatti del nuovo Cda'
'Righi ha accompagnato con equilibrio istituzionale e spirito di collaborazione un percorso complesso'
'Un risultato significativo, reso possibile dal grande lavoro di confronto e condivisione di tutte le sindache e i sindaci soci, che hanno non solo parlato tra loro, ma ascoltato tutti i territori per arrivare a definire il nuovo assetto societario e costruire una proposta orientata al futuro dell'azienda. Percorso che ha visto il sostegno della Federazione, nei limiti del rispetto dovuto all’autonomia dei territori e delle prerogative degli Amministratori pubblici. La Federazione del Partito Democratico desidera inoltre esprimere apprezzamento per il ruolo svolto dal sindaco di Carpi che, nella responsabilità affidatagli dai Comuni soci, ha accompagnato con equilibrio istituzionale e spirito di collaborazione un percorso complesso, contribuendo insieme ai colleghi a costruire le condizioni per l’ampia convergenza e unita che oggi si registra sul territorio.
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