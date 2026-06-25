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Caso Aimag, il Pd provinciale si complimenta col sindaco di Carpi: 'Soddisfatti del nuovo Cda'

Caso Aimag, il Pd provinciale si complimenta col sindaco di Carpi: 'Soddisfatti del nuovo Cda'

'Righi ha accompagnato con equilibrio istituzionale e spirito di collaborazione un percorso complesso'

2 minuti di lettura
'La Federazione del Partito Democratico di Modena esprime soddisfazione per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Aimag, votato all'unanimità da tutti i sindaci soci a prescindere dall’appartenenza politica. Un passaggio importante che conferma la volontà dei Comuni soci di costruire un nuovo corso in maniera unitaria e condivisa, sancita anche attraverso la sottoscrizione del Patto di Sindacato e oggi ulteriormente rafforzata dai nuovi assetti societari'. Così, in una nota, il segretario della Federazione provinciale Massimo Paradisi e del vicesegretario Diego Lenzini.

'Un risultato significativo, reso possibile dal grande lavoro di confronto e condivisione di tutte le sindache e i sindaci soci, che hanno non solo parlato tra loro, ma ascoltato tutti i territori per arrivare a definire il nuovo assetto societario e costruire una proposta orientata al futuro dell'azienda. Percorso che ha visto il sostegno della Federazione, nei limiti del rispetto dovuto all’autonomia dei territori e delle prerogative degli Amministratori pubblici. La Federazione del Partito Democratico desidera inoltre esprimere apprezzamento per il ruolo svolto dal sindaco di Carpi che, nella responsabilità affidatagli dai Comuni soci, ha accompagnato con equilibrio istituzionale e spirito di collaborazione un percorso complesso, contribuendo insieme ai colleghi a costruire le condizioni per l’ampia convergenza e unita che oggi si registra sul territorio.
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Un lavoro capace di tenere insieme sensibilità, storie ed esperienze diverse, accomunate da un obiettivo condiviso: garantire ad AIMAG nuovi e positivi traguardi - continuano Paradisi e Lenzini -. L’Azienda rappresenta una risorsa strategica per il territorio, un patrimonio costruito negli anni grazie alla capacità di garantire servizi di qualità, investimenti e sviluppo a beneficio dei cittadini e dei Comuni soci. Per questo motivo riteniamo fondamentale che il clima di collaborazione e coesione che ha caratterizzato questa fase possa proseguire anche nella definizione dei prossimi obiettivi, affinché l'azienda continui a rafforzarsi e a svolgere un ruolo sempre più centrale nelle sfide future. Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione, desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al CdA, alla presidente e al vicepresidente uscenti per l'impegno, la competenza e la dedizione dimostrati nel corso del mandato, contribuendo così al consolidamento e alla crescita di una realtà che rappresenta un punto di riferimento per il nostro territorio'.
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