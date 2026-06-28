Si è chiuso a Perth, in Australia, con il concerto “Viva l’Italia – The music of Verdi e Puccini”, il progetto triennale “Polimnia, l’Opera per tutti!”, finanziato con oltre un milione di euro dai fondi europei del PNRR, condotto dal Conservatorio di Musica “Vecchi - Tonelli” di Modena e Carpi, oggi intitolato a Luciano Pavarotti, e guidato dal suo direttore Giuseppe Fausto Modugno.
Due sono stati gli obiettivi del progetto: avvicinare un pubblico sempre più ampio all’opera lirica e alla musica classica e promuovere all’estero il sistema universitario italiano AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). L’impegno dell’istituto musicale emiliano, affiancato da altri partner universitari italiani, si è sviluppato in attività didattiche e di promozione culturale e musicale che hanno toccato, oltre all’Italia, il Giappone, la Lituania, il Vietnam e l’Australia, chiudendosi, in ogni paese, con un concerto finale tenutosi rispettivamente a Modena, lo scorso marzo, nelle città di Tsu, Alytus, Hue, Hanoi e per ultima, domenica 28 giugno, Perth.
Lo spettacolo australiano, organizzato e promosso dal Conservatorio Pavarotti in collaborazione con Maestria Productions, e patrocinato dal Consolato Italiano della West Australia, ha visto protagonisti l’Orchestra Armonia and Choir di Perth diretta dal maestro Mark Coughlan, la soprano modenese Maria Francesca Rossi e, con lei sul palco, il celebre tenore australiano Paul O’Neill. Il concerto, con arie, cori e ouverture tratti dalle più famose opere di Puccini e Verdi, andato in sold out e salutato dai 500 spettatori presenti con una standing ovation finale, è stato ospitato nella Taryn Fiebig Concert Hall di Perth.
Nella foto la soprano modenese Maria Francesca Rossi e l’Orchestra Armonia and Choir di Perth
Conservatorio Pavarotti: a Perth l'atto finale del progetto Polimnia del Vecchio Tonelli
L’ultimo atto in Australia con un concerto finale, con brani di Puccini e Verdi, che segue i concerti di chiusura già tenuti nel corso del triennio in Giappone, Lituania, Vietnam e, a marzo scorso, in Italia
Si è chiuso a Perth, in Australia, con il concerto “Viva l’Italia – The music of Verdi e Puccini”, il progetto triennale “Polimnia, l’Opera per tutti!”, finanziato con oltre un milione di euro dai fondi europei del PNRR, condotto dal Conservatorio di Musica “Vecchi - Tonelli” di Modena e Carpi, oggi intitolato a Luciano Pavarotti, e guidato dal suo direttore Giuseppe Fausto Modugno.
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