Con l'arrivo della bella stagione, i viaggiatori si dividono sul classico dilemma delle ferie. Da un lato la ricerca del relax sul bagnasciuga, dall'altro la quiete dei boschi ad alta quota. Secondo i report diffusi il turismo estivo registra una forte vitalità sia lungo le coste sia nelle località interne, confermando una voglia di evasione e riposo che attraversa l'intera penisola. Sebbene si facciano strada nuove abitudini di viaggio, le vacanze al mare mantengono il primo posto tra le preferenze della maggioranza. Le spiagge attrezzate, i servizi per famiglie e l'offerta enogastronomica costiera continuano a essere il motore trainante del periodo estivo. I dati elaborati dall'ENIT mostrano infatti la costante attrattiva esercitata dalle località balneari sia sui residenti sia sui visitatori stranieri. In forte crescita è anche l'interesse per la montagna, scelta da chi cerca temperature più miti e immersione nella natura. Escursioni sui sentieri, trekking e strutture ecocompatibili attirano un numero crescente di turisti orientati alla sostenibilità. Un'alternativa dinamica che si consolida come caposaldo delle vacanze estive. Per sapere di più sulle ferie in montagna si può leggere il giornale online L'Agenda News.
Il dilemma delle ferie: tra spiagge e vette
Escursioni sui sentieri, trekking e strutture ecocompatibili attirano un numero crescente di turisti orientati alla sostenibilità
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