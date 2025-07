Scontro nella notte sulla A1: quattro feriti, grave una diciottenne

Tre auto e quattro giovani feriti nello scontro avvenuto questa notte sulla corsia sud della A1 direzione a Bologna, all'altezza della località San Martino di Mugnano. La più grave è una diciottenne, rimasta incastrata tra le lamiere durante l’impatto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per liberarla, mentre sul posto sono arrivati un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Ora è ricoverata in terapia intensiva al Policlinico di Modena.

Con lei, sullo stesso veicolo o su quelli coinvolti, c’erano una 28enne e un trentenne. Entrambi, pur coscienti, hanno riportato traumi. Soccorsi tempestivamente, sono stati trasportati al Policlinico. Una 23enne è uscita quasi illesa dalla tragedia: lievi contusioni e il timore dovuto alla violenza dell’impatto. È stata comunque portata in ospedale per precauzione, per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

L’impatto è avvenuto intorno all’1:30, e la corsia sud dell’autostrada è rimasta chiusa per ore. Solo all’alba la situazione è stata riportata alla normalità, dopo l’intervento congiunto di vigili del fuoco, 118, elisoccorso e Polizia Stradale, che ha dovuto deviare il traffico e garantire i rilievi del caso.