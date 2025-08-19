Indagini della Polizia Stradale sono in corso su un incidente avvenuto in A1 in provincia di Reggio Emilia. La sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord, insieme alla Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia, è intervenuta verso le 17 di ieri al km 134 + 400 sud sul tratto autostradale dell'A1, nel territorio di Reggio Emilia, per un incidente mortale nel quale ha perso la vita un ragazzo italiano di 32 anni.
Secondo una prima ricostruzione il trentaduenne, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe lanciato dal veicolo in movimento sul quale era trasportato per poi essere investito da un altro mezzo, forse un mezzo pesante, che si è allontanato dal luogo dell'incidente senza fermarsi, omettendo di prestare soccorso ai coinvolti. La Polizia Stradale sta compiendo tutti gli atti di indagine necessari per l'individuazione del mezzo che si è allontanato con l'acquisizione di filmati del sistema di videosorveglianza presente sul tratto autostradale e le dichiarazioni di testimoni.
In accordo con l'autorità giudiziaria, la Polizia Stradale invita eventuali testimoni in grado di fornire ulteriori elementi sull'accaduto, utili per l'individuazione del veicolo che ha investito il corpo del ragazzo e poi si è allontanato, a contattare la sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord.
Tragedia in A1 a Reggio: muore 32enne, si cercano testimoni
L'uomo si sarebbe lanciato dall'auto in corsa e poi investito da un mezzo pesante che non si è fermato
