Alleanza Verdi Sinistra di Formigine ha organizzato per mercoledì 10 giugno alle 20,30 presso la Polisportiva Formiginese la proiezione del film “The Sea”, selezionato agli Oscar per Israele e fortemente osteggiato dal Governo israeliano. Il film racconta la storia di un bambino palestinese di Ramallah che vuole vedere il mare e ha avuto un grande successo nelle scorse settimane essendo stato uno dei film più visti nelle sale italiane per diversi giorni. La proiezione del film vedrà la presenza dell’avvocato Fausto Gianelli membro dei Giuristi Democratici e stretto collaboratore di Francesca Albanese relatrice speciale ONU per i territori palestinesi. La proiezione è stata organizzata da Alleanza Verdi Sinistra di Formigine con il sostegno di Modena per la Palestina e Sassuolo per Gaza. L’ingresso alla proiezione è gratuita.
A Formigine la proiezione del film The Sea boicottato da Israele alla presenza dell'avvocato Gianelli
La proiezione è stata organizzata da Alleanza Verdi Sinistra di Formigine con il sostegno di Modena per la Palestina e Sassuolo per Gaza
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