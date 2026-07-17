E' stato inaugurato questa mattina alla presenza del presidente della Regione De Pascale, l’Ospedale di comunità del Distretto Ceramico di Maranello. Una struttura che amplia con 15 nuovi posti letto la rete dell’assistenza territoriale modenese, che può già contare sugli ospedali di Comunità a Castelfranco Emilia, Fanano e Carpi e su quello di Modena, la cui inaugurazione ufficiale è prevista dopo l’estate; in programma, inoltre, l’apertura di un Osco a Vignola e Finale Emilia.
Parliamo di 1.200 metri quadrati di superficie per un intervento da 4,2 milioni di euro (di cui 4 di fondi Pnrr e 200mila euro con mutuo dell’Azienda Usl di Modena). Il Comune di Maranello ha concesso all’Ausl a titolo gratuito il diritto di superficie sul terreno per cinquant’anni e ha effettuato i lavori sull’area esterna e le opere di urbanizzazione, con il sostegno di Fondazione di Modena e Ferrari Spa che ha contribuito anche alla realizzazione dell’Osco. La struttura è destinata a pazienti che non presentano patologie acute e non necessitano dunque del ricovero o della permanenza in ospedale, ma hanno comunque bisogno di cure continuative o specifiche difficilmente gestibili a casa, o di un supporto riabilitativo prima del rientro al domicilio, e di un’assistenza da parte di professionisti sanitari.
Al taglio del nastro, cui è seguita la visita alla struttura e l’incontro con i professionisti, erano presenti anche l'assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il presidente della Provincia Fabio Braglia, il dg Ausl Mattia Altini, la direttrice del distretto di Sassuolo Federica Ronchetti e i sindaci di Maranello e Sassuolo Luigi Zironi e Matteo Mesini.
Maranello, inaugurato il nuovo ospedale di comunità: intervento da 4,2 milioni
Il Comune di Maranello ha concesso all’Ausl a titolo gratuito il diritto di superficie sul terreno per cinquant’anni
E' stato inaugurato questa mattina alla presenza del presidente della Regione De Pascale, l’Ospedale di comunità del Distretto Ceramico di Maranello. Una struttura che amplia con 15 nuovi posti letto la rete dell’assistenza territoriale modenese, che può già contare sugli ospedali di Comunità a Castelfranco Emilia, Fanano e Carpi e su quello di Modena, la cui inaugurazione ufficiale è prevista dopo l’estate; in programma, inoltre, l’apertura di un Osco a Vignola e Finale Emilia.
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