Serramazzoni, una serata tra le grandi emozioni della lirica: domani 'Invito all’Opera'

La grande musica lirica sarà protagonista a Serramazzoni domani, mercoledì 22 luglio, alle 20.30, presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, con “Invito all’Opera”, un appuntamento pensato per avvicinare il pubblico al fascino dell’opera attraverso un percorso coinvolgente fatto di celebri arie, melodie classiche e racconti.

L’iniziativa, promossa dall’Unità Pastorale di Serramazzoni insieme alla Famiglia Cionini-Zanoli, propone una serata capace di coniugare spettacolo e divulgazione, offrendo agli spettatori l’opportunità di conoscere alcune delle pagine più amate del repertorio operistico grazie a una narrazione che accompagnerà l’ascolto.

A guidare il pubblico sarà Alessandro Galli, nel ruolo di presentatore, mentre sul palco si alterneranno artisti di grande esperienza: i soprani Elisa Biondi e Annalisa Monaco, il mezzosoprano Paola Scaltriti, i tenori Roberto Brugioni e Giorgio Pederzoli, il baritono Giorgio Zanoli e la cantante Patty Valle.

Ad arricchire il concerto sarà inoltre la partecipazione del Coro Quadrivium, diretto dalla maestra Paola Dal Verme, con l’accompagnamento al pianoforte della maestra Claudia Rondelli.

L’evento si presenta come una preziosa occasione per vivere una “magica notte” dedicata alla grande lirica, in una cornice suggestiva come quella del Santuario di Serramazzoni. Un appuntamento rivolto sia agli appassionati d’opera sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo patrimonio musicale, lasciandosi guidare all’ascolto delle più celebri arie del repertorio.