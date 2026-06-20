Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sindaco Righi, sono disponibile per la presidenza Aimag

Sindaco Righi, sono disponibile per la presidenza Aimag

Credo che Aimag debba tornare a essere un punto di riferimento per famiglie e imprese, mettendo al centro la qualità dei servizi e il risparmio per gli utenti

1 minuto di lettura

Alla luce delle discussioni sul futuro di Aimag, desidero manifestare pubblicamente la mia disponibilità ad assumere il ruolo di presidente della società, qualora i soci lo ritenessero opportuno.

Il mio obiettivo sarebbe chiaro e ambizioso: lavorare per una gestione sempre più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini, con l'impegno di perseguire una progressiva riduzione delle bollette fino al 50%, attraverso il contenimento dei costi, l'innovazione tecnologica e una valorizzazione delle risorse del territorio.

Credo che Aimag debba tornare a essere un punto di riferimento per famiglie e imprese, mettendo al centro la qualità dei servizi e il risparmio per gli utenti.

Resto pertanto a disposizione del sindaco Righi e degli enti soci per ogni confronto sul futuro dell'azienda.

La presente dichiarazione ha carattere propositivo e intende aprire un dibattito pubblico sulle prospettive di Aimag e sulle possibili strategie a favore dei cittadini.

Davide Boldrin

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi: rimpasto di giunta, l'altra grana del sindaco Righi. Fabrizio Bulgarelli in pole

Carpi: rimpasto di giunta, l'altra grana del sindaco Righi. Fabrizio Bulgarelli in pole

Aimag, a sorpresa De Rosa e Ferrari (Forza Italia): 'Confermare la Ruggiero alla presidenza'

Aimag, a sorpresa De Rosa e Ferrari (Forza Italia): 'Confermare la Ruggiero alla presidenza'

'Risparmiateci riciclati della politica nel Cda di Aimag'

'Risparmiateci riciclati della politica nel Cda di Aimag'

'Aimag, quanto è costata l'operazione Hera sfumata? Quanto vale oggi l'azienda?'

'Aimag, quanto è costata l'operazione Hera sfumata? Quanto vale oggi l'azienda?'

Aimag, i dolori del giovane Righi: trovare un presidente disposto a fare il traghettatore verso Hera

Aimag, i dolori del giovane Righi: trovare un presidente disposto a fare il traghettatore verso Hera

Aimag, tutti contro la Ruggiero (a parte il Pd di Carpi) e Morena Diazzi ora punta alla presidenza

Aimag, tutti contro la Ruggiero (a parte il Pd di Carpi) e Morena Diazzi ora punta alla presidenza

Articoli più Letti ‘Modena, la strage già archiviata: dopo la cena vergognosa di Confcommercio, il rombo dei motori’

‘Modena, la strage già archiviata: dopo la cena vergognosa di Confcommercio, il rombo dei motori’

Strage di Modena, solo frasi fatte per consolare e impaurire: serve una analisi profonda

Strage di Modena, solo frasi fatte per consolare e impaurire: serve una analisi profonda

Crisi Pd, Cacciari e Rampini a ruota libera

Crisi Pd, Cacciari e Rampini a ruota libera

Modena, caro Muzzarelli prova a chiedere in Comune se le tue interferenze sono apprezzate...

Modena, caro Muzzarelli prova a chiedere in Comune se le tue interferenze sono apprezzate...

Articoli Recenti Caro Comune di Modena, la vera partecipazione è quella che permette ai cittadini di proporre non di rispondere

Caro Comune di Modena, la vera partecipazione è quella che permette ai cittadini di proporre non di rispondere

'Modena, contributi alle polisportive: critiche frutto di una politica faziosa'

'Modena, contributi alle polisportive: critiche frutto di una politica faziosa'

Macchè miracolo, che Aimag fosse sana per noi non è una novità: serve nuovo Cda

Macchè miracolo, che Aimag fosse sana per noi non è una novità: serve nuovo Cda

Scandalo Fondazione di Modena e promozione di Tiezzi: così il Sistema si autodifende

Scandalo Fondazione di Modena e promozione di Tiezzi: così il Sistema si autodifende