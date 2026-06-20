Sindaco Righi, sono disponibile per la presidenza Aimag

Alla luce delle discussioni sul futuro di Aimag, desidero manifestare pubblicamente la mia disponibilità ad assumere il ruolo di presidente della società, qualora i soci lo ritenessero opportuno.

Il mio obiettivo sarebbe chiaro e ambizioso: lavorare per una gestione sempre più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini, con l'impegno di perseguire una progressiva riduzione delle bollette fino al 50%, attraverso il contenimento dei costi, l'innovazione tecnologica e una valorizzazione delle risorse del territorio.

Credo che Aimag debba tornare a essere un punto di riferimento per famiglie e imprese, mettendo al centro la qualità dei servizi e il risparmio per gli utenti.

Resto pertanto a disposizione del sindaco Righi e degli enti soci per ogni confronto sul futuro dell'azienda.

La presente dichiarazione ha carattere propositivo e intende aprire un dibattito pubblico sulle prospettive di Aimag e sulle possibili strategie a favore dei cittadini.

Davide Boldrin