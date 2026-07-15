Dimensione Moby: serata perfetta al Jazz Open

Fin dall’ingresso sul palco, puntuale come da programma alle ore 22,15Moby ha imposto un ritmo serrato, quasi narrativo. Ha alternato i classici – Go, Natural Blues – a momenti più intimi tratti dal suo ultimo album Future Quiet, pubblicato il 20 febbraio 2026. Le nuove tracce, sospese tra elettronica atmosferica e ambient introspettivo, hanno trovato una piazza attenta, partecipe, pronta a seguirlo in ogni cambio di passo. Dalla tribuna vip alla platea con soli posti in piedi e spinta fino davanti e sotto il palco,dove i biglietti partivano dal prezzo non proprio Popolare di 100 euro, per arrivare ai 300.
Più volte l’artista ha interagito con il pubblico, ringraziando Modena per l’accoglienza e raccontando aneddoti legati ai brani.
A metà serata, Moby ha aperto un vero e proprio “concerto nel concerto” dedicato alla tutela degli animali, uno dei suoi impegni più profondi e costanti. Ha parlato di attivismo, di scelte quotidiane, di responsabilità collettiva. Poi ha intrecciato parole e musica, creando uno spazio sospeso, emotivo, che ha trasformato la performance in un messaggio politico e umano.
La tappa modenese, unica data italiana nel programma del Jazz Open, ha confermato la capacità del festival di portare in città artisti di livello internazionale. Dopo Stoccarda, due giorni fa e, a Modena, dopo Gregory Porter e Diana Krall, Moby ha garantito uno spettacolo unico.