L'attentato a Paolo Borsellino, il ricordo a Carpi

Domenica 19 luglio 2026, presso Piazzale della Meridiana a Carpi, si è tenuta la tredicesima edizione della commemorazione pubblica in occasione dell’anniversario della strage di Via D’Amelio quando, il 19 luglio 1992 a Palermo, la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a fare parte di una scorta nella Polizia di Stato e a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Mentre restò gravemente ferito l’agente Antonino Vullo.





L’iniziativa - promossa da “Radio 5.9”, in collaborazione con l’associazione “La Caramella Buona ETS” - è stata realizzata con il Patrocinio del Comune di Carpi, con la presenza del gonfalone della Città e ha visto la partecipazione dell'Assessore alla Cultura Giuliano Albarani, di Nicola Pozzati di Radio 5.9, di Roberto Mirabile, Presidente dell'Associazione La Caramella Buona e di Benedetta Tamelli, Rappresentante del Presidio Libera Peppe Tizian.

Presenti alla cerimonia i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

Dopo aver deposto una corona di fiori davanti al murale dedicato a Borsellino e ai suoi “angeli custodi”, gli agenti della scorta caduti accanto a lui in servizio, si è tenuto un minuto di silenzio.

Dopodiché gli ospiti hanno portato il proprio saluto.

Nei giorni scorsi, in vista della manifestazione, Radio 5.9 ha effettuato un intervento di ripristino del murale il quale, precedente, era stato oggetto di atti vandalici che ne avevano deturpato alcune parti.





'Teniamo molto a questa commemorazione - commenta Nicola Pozzati della testata Radio 5.9 - perché, pur ricordando un fatto drammatico, questo momento ci permette di rinnovare la memoria di figure fondamentali per la storia del nostro Paese e per la storia della lotta alla mafia. Servitori dello Stato il cui impegno e sacrificio sono, anche a distanza di 34 anni, un faro in grado di ispirare tutti quei cittadini che hanno a cuore i temi della giustizia e della legalità. Ci teniamo a ringraziare la Città di Carpi per aver patrocinato l'iniziativa, La Caramella Buona per la preziosa collaborazione, i rappresentanti del Consiglio comunale e tutti i cittadini presenti e, soprattutto, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine il cui lavoro, svolto lontano dai riflettori e con profonda dedizione, rappresenta una parte fondamentale del contrasto all'azione della criminalità organizzata in Emilia-Romagna e su tutto il territorio nazionale'.