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Maranello, sosta irregolare nel posto disabili: 76enne usava il contrassegno della suocera morta

Maranello, sosta irregolare nel posto disabili: 76enne usava il contrassegno della suocera morta

Il trasgressore è stato sanzionato per ‘uso improprio di tagliando di persone invalide’

1 minuto di lettura

Per parcheggiare in uno stallo riservato ai disabili, in centro a Maranello, ha utilizzato il contrassegno intestato alla suocera, nonostante fosse deceduta da oltre due anni. Per questo un 76enne di Castelnuovo è stato sanzionato nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Maranello, nel corso di controlli effettuati in un parcheggio pubblico. ll trasgressore è stato sanzionato per ‘uso improprio di tagliando di persone invalide’.

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