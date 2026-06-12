Per parcheggiare in uno stallo riservato ai disabili, in centro a Maranello, ha utilizzato il contrassegno intestato alla suocera, nonostante fosse deceduta da oltre due anni. Per questo un 76enne di Castelnuovo è stato sanzionato nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Maranello, nel corso di controlli effettuati in un parcheggio pubblico. ll trasgressore è stato sanzionato per ‘uso improprio di tagliando di persone invalide’.
Maranello, sosta irregolare nel posto disabili: 76enne usava il contrassegno della suocera morta
Il trasgressore è stato sanzionato per ‘uso improprio di tagliando di persone invalide’
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