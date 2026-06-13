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Formula 1, a Barcellona parte in pole Russell davanti a Hamilton e Antonelli

Formula 1, a Barcellona parte in pole Russell davanti a Hamilton e Antonelli

Charles Leclerc, costretto a partire decimo dopo l’incidente in avvio di Q3

1 minuto di lettura

George Russell torna in pole position a Barcellona. Il pilota della Mercedes realizza un crono di 1’14″679 nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna di Formula 1 e beffa la Ferrari di Lewis Hamilton di appena +0″064.Terza casella per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che chiude a +0″319 dal compagno di squadra e per la prima volta in questa stagione resta fuori dalla prima fila. Quarto Lando Norris su McLaren a +0″322 dal connazionale e davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0″342). L’altra McLaren di Oscar Piastri non va oltre un settimo posto alle spalle di Isack Hadjar; completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Charles Leclerc, costretto a partire decimo dopo l’incidente in avvio di Q3. Domani l’appuntamento con la gara è alle 15.

Foto Italpress

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