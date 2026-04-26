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Elezioni Vignola: la corsa a quattro è ufficiale

Elezioni Vignola: la corsa a quattro è ufficiale

Depositate 12 liste a sostegno dei quattro candidati sindaco: Emilia muratori, Angelo Pasini, Roberto Adani, ed Enzo Cavani. Scatta l'ultimo mese di campagna elettorale, urne aperte il 24 e 25 maggio

1 minuto di lettura

Vignola, quattro candidati e dodici liste: al via l’ultimo mese di campagna elettorale
A un mese esatto dal voto, la corsa per il nuovo sindaco di Vignola entra nel vivo. Alle 12 di ieri si è chiusa ufficialmente la presentazione delle liste per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, definendo un quadro elettorale affollato: quattro candidati alla carica di sindaco e dodici liste complessive.

Emilia Muratori
Il sindaco uscente Emilia Muratori cerca la riconferma con una coalizione composta da cinque liste:
Partito Democratico
Alleanza Verdi-Sinistra
Movimento 5 Stelle
Civica Muratori Sindaca
Civica Progetto Civico Vignola

Angelo Pasini
L’ex vicesindaco Angelo Pasini, già candidato nel 2020, è sostenuto da un’altra coalizione di cinque liste, due civiche e tre di area centrodestra:
Lega
Forza Italia
Fratelli d’Italia
Civica Pasini Sindaco
Civica Vignola per Tutti

Enzo Cavani
La lista civica Vignola Cambia corre quest’anno senza apparentamenti. Il candidato sindaco è Enzo Cavani, attuale consigliere comunale.

Roberto Adani
Roberto Adani, già sindaco di Vignola per due mandati (1999-2009), che torna a candidarsi con la lista civica “Adani, un vignolese sindaco”.

Quando si vota
I seggi saranno aperti: domenica 24 maggio dalle 7 alle 23, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15

L’eventuale ballottaggio tra i due candidati più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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