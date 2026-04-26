Elezioni Vignola: la corsa a quattro è ufficiale

Vignola, quattro candidati e dodici liste: al via l’ultimo mese di campagna elettorale

A un mese esatto dal voto, la corsa per il nuovo sindaco di Vignola entra nel vivo. Alle 12 di ieri si è chiusa ufficialmente la presentazione delle liste per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, definendo un quadro elettorale affollato: quattro candidati alla carica di sindaco e dodici liste complessive.



Emilia Muratori

Il sindaco uscente Emilia Muratori cerca la riconferma con una coalizione composta da cinque liste:

Partito Democratico

Alleanza Verdi-Sinistra

Movimento 5 Stelle

Civica Muratori Sindaca

Civica Progetto Civico Vignola



Angelo Pasini

L’ex vicesindaco Angelo Pasini, già candidato nel 2020, è sostenuto da un’altra coalizione di cinque liste, due civiche e tre di area centrodestra:

Lega

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Civica Pasini Sindaco

Civica Vignola per Tutti



Enzo Cavani

La lista civica Vignola Cambia corre quest’anno senza apparentamenti. Il candidato sindaco è Enzo Cavani, attuale consigliere comunale.



Roberto Adani

Roberto Adani, già sindaco di Vignola per due mandati (1999-2009), che torna a candidarsi con la lista civica “Adani, un vignolese sindaco”.



Quando si vota

I seggi saranno aperti: domenica 24 maggio dalle 7 alle 23, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15



L’eventuale ballottaggio tra i due candidati più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno.



