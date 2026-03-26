Radioattivanonantola, venerdì dialogo con Giuliano Della Casa

Venerdì sera 27 marzo a partire dalle 19 e fino alle 21 il celebre artista modenese Giuliano Della Casa sarà ospite in diretta negli studi di Radioattivanonantola all’interno del format Passaparola.

Giuliano Della Casa (Modena, 1942) è un pittore, ceramista e illustratore italiano; dopo il diploma all’Istituto d’Arte Venturi di Modena, si è formato definitivamente all’Accademia di Belle Arti di Bologna frequentando la classe di scultura di Umberto Mastroianni. L’incontro nel 1966 con Adriano Spatola poeta, editore e critico letterario, segna l’avvio di un sodalizio artistico con la collaborazione alle Edizioni Geiger fino alla realizzazione di libri illustrati e a “TamTam”, rivista di poesia sperimentale. Della Casa nel corso della carriera frequenta e collabora con numerosi artisti di livello nazionale, tra cui Claudio Parmiggiani, Mario Molinari, Carlo Cremaschi, Carlo Candi, Franco Guerzoni, Gian Pio Torricelli, Franco Vaccari, Luigi Ghirri, Lucio Riva, Wainer Vaccari, Davide Benati. Nel 1972 partecipa alla Biennale di Venezia nella quale espone sue diverse opere. E’ noto soprattutto per i suoi acquarelli su carta, tecnica con cui ha dato voce a sperimentazioni di poesia visiva. La sua produzione artistica si sviluppa continuamente fra immagine e poesia, in un instancabile turbinio creativo, nel quale contamina arte e materiali, creando una produzione ricchissima ed estremamente variegata.

Nell’arco della sua carriera si dedica a svariati campi, dalla pittura all'illustrazione, dall'editoria artigianale alla ceramica. Illustra monumenti letterari come il manuale di Pellegrino Artusi e il Gargantua e Pantagruel di Rabelais, realizza copertine, lavora con scrittori e poeti all'ideazione di opere che intrecciano parole e immagini, disegna bozzetti di scena per il teatro. Partecipa a numerose mostre sia in Italia che all'estero esibendo tutta la sua poliedrica produzione, ivi compresa una lunga collaborazione con la casa editrice Einaudi, oltre ai preziosi telai del Bernini acquisti nel 1988 dal Paul Getty Museum di Malibù.

Radioattiva trasmette dalla Torre dei Modenesi di Nonantola, ormai dal 1978, dapprima in FM, e poi dal 2010 in streaming. La storica radio di Nonantola mantiene un palinsesto composto da un mix di programmi davvero variegato, capace di dare spazio tanto alle leggende del rock, raccontandone anche le biografie, quanto a quelle della classica, a musiche ricercate, alternativa, gruppi ed etichette indipendenti, funk, blues, e fino alle ultime novità di classifica, oltre ad ospitare, nei suoi format, interessanti interviste a gruppi musicali, scrittori, poeti, autori, artisti, che raccontano di sé e delle loro nuove uscite discografiche e letterarie.

Nel ricco palinsesto della radio, composto da format con cadenza quotidiana e settimanale, tutti in diretta, spazio anche a rubriche di aggiornamento sulle novità di cinema, teatro, jazz e sport; format dedicati a giovani band emergenti, ai classici dell’epoca d’oro, approfondimenti a tema, notiziari, oroscopo e balli di gruppo; format all’insegna del divertimento, del trastullo radiofonico, condotti da un gruppo di speaker competenti e appassionati; un palinsesto ricco, che ricorda da vicino le grandi emittenti in FM, da cui nasce Radioattiva, e che non ha nulla da invidiare ai grandi colossi radiofonici; anzi li supera certamente, per trasmettere sempre contenuti di alto livello.

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