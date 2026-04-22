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La Giornata Mondiale della Terra: 22 aprile

La Giornata Mondiale della Terra: 22 aprile

gruppi ecologisti la usano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi

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La Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, è il nome usato per indicare il giorno in cui sono celebrati l'ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta. Nata come movimento universitario per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, la Giornata è divenuta poi un avvenimento educativo.

I gruppi ecologisti la usano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi.  Si insiste nel trovare soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi e la protezione delle specie minacciate.

Con gli anni, la Giornata della Terra è divenuta un'occasione di confronto tra i Ieader mondiali affinché vengano adottato strategie comuni e misure concrete per una drastica riduzione delle emissioni di gas serra.

La terra è un luogo straordinario e unico, un vero gioiello del cosmo; è l'unico mondo conosciuto in grado di sostenere la vita  La sua atmosfera ricca di ossigeno e le ampie distese d'acqua in superfice la distinguono da tutti gli altri pianeti osservati. Il pianeta ospita una varietà incredibile di ecosistemi, una 'rete della vita' che intreccia natura e scienza.

La Terra mostra una sorprendente tenacia e bellezza, visibile nel mutare della stagioni e nella forza della natura. Il mondo sta attraversando una fase di crisi climatica e biodiversità.  Questo richiede una nuova 'coscienza planetaria', un impegno collettivo per proteggere l'equilibrio tra ecosistemi e la salute ambientale, animale e umana.

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