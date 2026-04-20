Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nasce l'università La Sapienza: 20 aprile 1303

Nasce l'università La Sapienza: 20 aprile 1303

Fu la prima Università ad essere fondata dall'autorità politica e religiosa e non costituita spontaneamente da un'associazione di studenti e insegnanti

2 minuti di lettura

Il 20 aprile 1303 Papa Bonifacio istituì lo 'Studiom Urbis' l'attuale Università degli Sudi di Roma 'La Sapienza'. Fu fondata per creare un centro di studi superiore laico e accessibile, distinto da quelli ecclesiastici. A Roma, prima della istituzione dello 'Studio di Bonifacio' gli istituti di istruzione superiore erano esclusivamente rivolti al clero di Roma.

Tra questi c'era la Scuola capitolare Lateranente, a indirizzo teologico e giuridico. Mancava quindi un centro studi aperto alla cittadinanza e destinato a formare la futura dirigenza.

Bonifacio, che fu uno dei primi Papi ad essersi laureato all'università di Bologna, volle dotare anche la sua città di una struttura simile, capace di offrire una formazione in tutte le discipline e aperta anche ai laici.

Quella di Roma diventò la prima Università ad essere fondata dall'autorità politica e religiosa e non costituita spontaneamente da un'associazione di studenti e insegnanti. L'università romana venne collocata fuori dalle mura vaticane, ubicazione che segnò l'inizio di un nuovo rapporto tra città di Roma e gli studiosi che in essa giungevano da tutte le parti del mondo.

L'università di Roma comprendeva tutte le facoltà con una forte presenza degli studi giuridici; come istituzione laica subì però inevitalmente le ingerenze del papato.

Nei suoi primi decenni di vita risentì del clima turbolento e degli scontri che le fazioni guelfa e ghibellina provocarono a Roma.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
La crescita culturale aumentò col passare dei secoli anche per merito dei Papi che si susseguirono. Il forte impulso dell'Università 'La Sapienza' permise che importanti studiosi, si trasferirono a Roma e che l'edificio si allargò.

Nel 1870 L'università passò al regno d'Italia e ancora oggi è attiva e si è confermata come uno dei principali atenei in Italia: ha ottenuto ottimi risultati nei ranking internazionali, con alti punteggi per reputazione accademica, produttività scientifica e risultati occupazionali.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Giornata internazionale del Bacio, 13 aprile

Giornata internazionale del Bacio, 13 aprile

Giornata internazionale dei rom, sinti e camminanti: 8 aprile

Giornata internazionale dei rom, sinti e camminanti: 8 aprile

L'Eccidio di Piazza Grande: 7 aprile 1920

L'Eccidio di Piazza Grande: 7 aprile 1920

Giornata Internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio: 12 aprile

Giornata Internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio: 12 aprile

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Nasce Fernando Botero: 19 aprile 1932

Nasce Fernando Botero: 19 aprile 1932

Giornata mondiale dei Monumenti e dei siti culturali: 18 aprile

Giornata mondiale dei Monumenti e dei siti culturali: 18 aprile

Muore Gabriel García Marquez: 17 aprile 2014

Muore Gabriel García Marquez: 17 aprile 2014

Viene fondata la Metro Goldwyn Mayer: 16 aprile 1924

Viene fondata la Metro Goldwyn Mayer: 16 aprile 1924