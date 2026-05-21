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Giornata mondiale della Diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo: 21 maggio

Giornata mondiale della Diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo: 21 maggio

La cultura non è un lusso ma una necessità e celebrare molteplici espressioni con l'arte, approfondisce la comprensione dei valori della diversità

2 minuti di lettura

La Giornata mondiale della Diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo che si tiene ogni anno il 21 maggio, celebra non solo la ricchezza delle culture del mondo, ma anche il ruolo essenziale del dialogo interculturale per il raggiungimento della pace e dello sviluppo sostenibile. La diversità culturale stimola la creatività; investire in questa creatività può trasformare la società. 

Sviluppare l'istruzione e le competenze interculturali dei giovani li aiuta a promuovere la diversità presente nel nostro mondo e a imparare a convivere in pace, tra lingue e religioni diverse.


L'impegno della comunità internazionale ad aumentare il dialogo fra diverse culture a livello globale, negli ultimi tempi, è quanto mai gravoso a causa delle azioni violente verso le minoranze culturali, linguistiche, religiose ed etniche che indeboliscono i legami tra i popoli. Oggi più che mai la diversità non è solo un valore da proteggere ma è anche una risorsa per il nostro futuro: è fondamentale costruire ponti, superare i conflitti e promuovere la pace.

La costruzione di un futuro migliore richiede cambiamenti culturali da parte di tutti noi.

La cultura non è un lusso ma una necessità e celebrare molteplici espressioni con l'arte arricchisce la vita e approfondisce la comprensione dei valori della diversità. Le arti come la musica, la poesia, la danza, la cinematografia, per citarne solo alcune, offrono la possibilità di sperimentare la libertà di espressione e comprendere I valori interculturali.

Il rispetto dei diritti umani e delle libertà sono infatti requisito indispensabile per garantire una buona convivenza con tutti.

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