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Giornata Internazionale della Famiglia: 15 maggio

Giornata Internazionale della Famiglia: 15 maggio

La famiglia è come una palestra dove si impara a vivere insieme, a tollerare frustrazioni, a ricominciare nonostante gli sbagli

2 minuti di lettura

Il 15 maggio si celebra la Giornata Internazionale della Famiglia, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993. Questa ricorrenza annuale vuole valorizzare il ruolo della famiglia come luogo di cura, educazione e supporto. È anche un momento per riflettere su povertà, disoccupazione, accesso ai servizi e politiche di sostegno al nucleo familiare. 

La famiglia rappresenta un'entità essenziale per la costruzione e la conservazione dei valori e delle tradizioni, nonché per la trasmissione di tali valori e conoscenze alle future generazioni.  La famiglia è inoltre un importante pilastro nell'esistenza di ognuno di noi: fornisce supporto emotivo, fisico, finanziario e rappresenta un rifugio sicuro e protettivo per le persone in momenti di difficoltà.

Tuttavia, non tutte le famiglie sono uguali e molte si trovano a dover affrontare sfide come la violenza domestica, la discriminazione e la disuguaglianza di genere. La ricorrenza fornisce l'opportunità di riflettere e di trovare soluzioni per proteggere le famiglie che si trovano in situazioni difficili. Questa giornata è anche un'occasione per promuovere la paternità attiva; la partecipazione dei padri nella cura dei figli è fondamentale per il benessere della famiglia e della società.

La famiglia è il nucleo fondamentale per la trasmissione dei valori essenziali e il primo ambiente educativo in cui si costruisce l'identità del bambino.

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Valori cardini come il rispetto, l'amore, l'onestà, la solidarietà guidano un comportamento corretto. I figli imparano ciò che vedono; i genitori sono i principali modelli comportamentali: dedicare tempi ai figli è essenziale per trasmettere loro il senso del proprio valore.

Nonostante i rapporti sulle condizioni della famiglia in Italia dimostrano momenti di crisi, è necessario ricordare che il nucleo familiare risulta essere il capitale della società. È nella famiglia che nascono la fiducia, lo spirito di collaborazione e la reciprocità verso gli altri. Fino a quando la famiglia è coesa e forte è anche in grado di rendere felici le persone e la società risulta più solida.

La famiglia è come una palestra dove si impara a vivere insieme, a tollerare frustrazioni, a ricominciare nonostante gli sbagli, a credere al di là delle fragilità. 

Nella società complessa, c'è fame di legami duraturi, profondi e veri. Il legame più importante fra gli esseri umani è sicuramente quello familiare, quello che si viene a costituire fra un uomo e una donna.

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