La Madonna appare per la prima volta a tre pastorelli a Fatima: 13 maggio 1917

Il 13 maggio 1917, la Madonna apparve per la prima volta a tre pastorelli (Lucia, Francisco e Giacinta) a Cova da Ira, vicino a Fatima, in Portogallo. I bambini stavano pascolando il gregge a mezzogiorno quando videro due lampi di luce, seguiti dalla visione della Madonna sopra un leccio. La Vergine Maria, vestita di bianco, bellissima e più brillante del sole, chiese ai pastorelli di pregare il rosario ogni giorno per invocare la pace nel mondo e la fine della Prima Guerra Mondiale.

La Madonna chiese anche ai bambini di tornare in quel luogo per sei mesi consecutivi, il giorno 13 alla stessa ora. Inizialmente i fanciulli non furono creduti dalle famiglie e dalle autorità locali, incontrando scetticismo. La Chiesa Cattolica ha riconosciuto ufficialmente le apparizioni come degne di fede nell'ottobre del 1930.





La prima apparizione diede inizio a un ciclo di eventi fondamentali per la fede cattolica, culminante con il miracolo del sole il 13 ottobre 1917. In questa apparizione, come nell'altre, la Santissima Vergine parlò soltanto con Lucia mentre Giacinta ascoltava ciò che Ella diceva; Francesco, invece, non la udiva e concentrava la sua attenzione solamente a guardarla.

I pastorelli si sentivano di essere intimamente cambiati: la loro anima era lieve e leggera.

I segreti di Fatima sono tre messaggi rivelati dalla Madonna ai tre fanciulli il 3 luglio 1917. Riguardano la visione dell'inferno, la devozione al Cuore Immacolato di Maria per salvare le anime, culminano, nel terzo segreto sulla visione del Papa e la Chiesa. I primi due segreti furono rilevati nel 1941, mentre il terzo fu scritto da Suor Lucia nel 1944 e custodito sigillato dal Vaticano, venendo reso pubblico solo nel 2000.

Il messaggio generale di Fatima si concentra sulla penitenza, la recita del rosario e la preghiera per la conversione dei peccatori. I segreti sono stati interpretati dalla Chiesa come una chiamata di fede e una guida attraverso gli eventi storici tragici del Novecento.