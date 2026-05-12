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Giornata Internazionale dell'infermiere, 12 maggio

Giornata Internazionale dell'infermiere, 12 maggio

Il 12 maggio è un momento per riconoscere il ruolo insostituibile degli infermieri, dall'assistenza ospedaliera a quella territoriale e domiciliare

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Il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell'infermiere, istituita nel 1965 per valorizzare il contributo cruciale di questi professionisti nel sistema sanitario e nella società.
Il 12 maggio è un momento per riconoscere il ruolo insostituibile degli infermieri, dall'assistenza ospedaliera a quella territoriale e domiciliare. La giornata mira anche a sottolineare l'empatia, la competenza e il valore umano degli infermieri, pilastri essenziali dell'assistenza sanitaria moderna. Il 12 maggio è così diventato l'occasione per far sì che la professione infermieristica 'parli un po' di sé' con i ricoverati negli ospedali, con gli utenti dei servizi territoriali, con gli anziani e con gli altri professionisti della sanità.
L'infermiere è il responsabile della pianificazione e del processo assistenziale, ossia l'attività curativa, riabilitativa, palliativa e preventiva rivolta all'individuo, al fine di recuperare uno stato di salute adeguato. L'infermiere svolge una funzione di promozione e assistenza rivolte alla collettività; con il singolo utente diventa mediatore tra l'utente stesso, la famiglia, il medico di base, i servizi ospedalieri e i servizi territoriali, favorendo lo sviluppo di processi di cure e di assistenza improntate a continuità.
L'umanità dell'infermiere è il cuore pulsante dell'assistenza, un connubio indispensabile tra competenze tecniche e profonda empatia. Significa guardare il paziente non solo come un corpo da curare, ma come una persona da accudire, rispettando la sua dignità, ascoltando le sue paure e sostenendo la sua fragilità nei momenti di vulnerabilità.
Gli infermieri offrono conforto attraverso una presenza attenta e un ascolto autentico, diventando un punto di riferimento fondamentale.

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