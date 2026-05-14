Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La Giornata Mondiale degli uccelli migratori: 14 maggio

La Giornata Mondiale degli uccelli migratori: 14 maggio

Una rotta migratoria non segue necessariamente una linea retta, spesso gli uccelli descrivono una traiettoria con deviazioni, per evitare barriere geografiche

2 minuti di lettura

Il 14 maggio è la Giornata Mondiale degli uccelli Migratori.

La migrazione degli uccelli è uno spostamento stagionale che avviene due volte l'anno tra le aree di nidificazione e quelle di svernamento.

Questi viaggi, dettati dalla necessità di trovare cibo e climi adatti, copre spesso migliaia di chilometri. La migrazione autunnale, verso sud, avviene solitamente tra agosto e dicembre, quella primaverile verso nord tra febbraio e aprile. Il momento della migrazione sembra essere determinato principalmente dalle variazioni della durata del giorno.

Gli uccelli migratori si orientano grazie a segnali celesti provenienti dal sole e dalle stelle, dal campo magnetico terrestre e dalle mappe mentali. Le rotte migratorie e le aree di svernamento sono determinate sia geneticamente sia per tradizione, a seconda del sistema sociale della specie. Nelle specie longeve e sociali, come la cicogna bianca, i gruppi sono spesso guidati dagli individui più anziani, e i giovani apprendono la rotta durante il primo viaggio. Nelle specie a vita breve che migrano da sole, come la capinera o il cuculo, i migranti del primo anno seguono una rotta geneticamente determinata. Una rotta migratoria non segue necessariamente una linea retta, spesso gli uccelli descrivono una traiettoria con deviazioni, per evitare barriere geografiche.


Alcuni grandi uccelli dalle ali larghe si affidano alle correnti termiche ascenzionali, per poter veleggiare nel cielo senza spendere molta energia, tra questi figurano molti rapaci, come avvoltoi, aquile e poiane.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Gli uccelli sono definiti le creature più felici, esprimono gioia non solo attraverso il canto, ma nel loro stesso essere. A differenza degli altri animali, propensi alla quiete, gli uccelli amano il movimento costante, volando da un luogo all'altro e sperimentando varietà di vita. Cantano per diletto, specialmente nei giorni sereni; possiedono una vista e un udito acutissimi che permettono loro di godere panorami e spettacoli naturali.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Giornata mondiale del Colore: 6 maggio

Giornata mondiale del Colore: 6 maggio

Giornata mondiale dei Monumenti e dei siti culturali: 18 aprile

Giornata mondiale dei Monumenti e dei siti culturali: 18 aprile

La Festa della Liberazione: 25 aprile

La Festa della Liberazione: 25 aprile

Festa del lavoro: primo maggio in ricordo della rivolta di Haymarket

Festa del lavoro: primo maggio in ricordo della rivolta di Haymarket

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti La Madonna appare per la prima volta a tre pastorelli a Fatima: 13 maggio 1917

La Madonna appare per la prima volta a tre pastorelli a Fatima: 13 maggio 1917

Giornata Internazionale dell'infermiere, 12 maggio

Giornata Internazionale dell'infermiere, 12 maggio

I Mille sbarcano a Marsala: 11 maggio 1860

I Mille sbarcano a Marsala: 11 maggio 1860

Nasce Ettore Scola: 10 maggio 1931

Nasce Ettore Scola: 10 maggio 1931