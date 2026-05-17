Teresa di Lisieux viene canonizzata: 17 maggio 1925

Il 17 maggio 1925 avvenne la canonizzazione di Teresa di Lisieux con il nome di Santa Teresa del Bambino Gesù.

Beatificata il 29 aprile da Papa XI, fu proclamata, due anni dopo, Santa dallo stesso Pontefice. Dal 1927 è patrona dei missionari e il 19 ottobre 1997, centenario della sua morte, fu proclamata dottore della Chiesa. La novità della sua spiritualità, chiamata anche teologia della 'piccola via' ha ispirato moltitudini di credenti e colpito anche molti non credenti.

Si tratta di un cammino di santità basato sulla fiducia totale nell'amore misericordioso di Dio, vivendo con amore le piccole azioni quotidiane. La 'piccola via' consiste nel riconoscere la propria piccolezza e fragilità, affidandosi a Dio come un bambino si affida al padre, rendendo la santità accessibile a tutti.

Santa Teresa trasformava le piccole azioni, i sorrisi e le rinunce in atti di grande amore. La sua Santità può essere raggiunta da ognuno anche se ci sentiamo incapaci di seguire le vie complesse dei grandi Santi, una 'scorciatoia' spirituale. Teresa ha paragonato la sua via a un ascensore (le braccia di Gesù) che la ha innalzata senza bisogno di sforzi sovraumani, sopportando le proprie imperfezioni senza scoraggiarsi, offrendole a Dio.

La 'piccola via' è una via d'infanzia spirituale che invita ad essere piccoli per lasciare spazio al Signore, una spiritualità che ricorda che siamo amati non per le opere ma per quello che siamo.

Teresa entrò giovanissima nel Convento di Lisieux e qui dovette confrontarsi con limiti, fragilità e malattie. Invece di scoraggiarsi, comprese che proprie nella debolezza poteva incontrare la forza di Dio. La Santa scrisse: 'Non potendo diventare grande ho accettato di restare piccola. Voglio cercare solo il modo di andare in Cielo per una piccola via, molto diritta, molto corta, una piccola via tutta nuova'. La sua intuizione rivoluzionaria fu che la santità non consiste nell'offrire con amore anche le più piccole cose.

'La piccola Via' diventa così una proposta concreta e universale: la Santità come vocazione possibile per ogni cristiano.