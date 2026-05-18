Giornata Internazionale dei Musei: 18 maggio

Il 18 maggio si celebra la Giornata Internazionale dei Musei, promossa nel 1977 dall'ICOM (International Council of Museums). L'evento sensibilizza sull'importanza dei Musei come istituzioni al servizio della società, spesso con iniziative speciali e ingressi gratuiti. I musei hanno un ruolo cruciale come luoghi di scambio culturale e agiscono come ponti di dialogo.

Conservano ed espongono oggetti, legati ai ricordi di una comunità, molti di loro sono fragili, alcuni in pericolo, tutti hanno bisogno di speciali cure e tutela.

I musei sono spazi pubblici e luoghi di apprendimento, in cui le persone entrano in contatto con storie e arte. In tempi di frammentazione sociale e diseguaglianze, i musei contribuiscono a ricostruire connessioni tra generazioni e oltre i confini, favorendo la comprensione e l'inclusione in tutto il mondo. I musei non cancellano le differenze ma creano le condizioni affinché queste possano essere comprese e affrontate con rispetto, mettendo a disposizione spazi accoglienti in cui possono essere ascoltate voci diverse.





La parola 'museo' deriva dal greco mouséion, cioè 'luogo dedicato alle Muse', le divinità delle arti. I musei sono istituzioni permanenti senza scopo di lucro e al servizio della società, che compiono ricerche, collezionano, conservano, sono accessibili e inclusivi e promuovono la sostenibilità. La visita a un museo offre svago, relax, stimoli intellettuali ed emotivi e favorisce la crescita personale.

I musei si stanno trasformando sempre più in piazze pubbliche ovvero 'piazze coperte' all'interno delle città, dove la condivisione di idee e l'apprendimento diventano un'esperienza accessibile a tutti.

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