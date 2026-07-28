Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Moschea via delle Suore: il Comitato Sacca chiede il 'ritorno' di 335.000 euro

Moschea via delle Suore: il Comitato Sacca chiede il 'ritorno' di 335.000 euro

Fondi del Comune, originariamente destinati al rione Sacca come compensazione ambientale per l'allargamento della CPC, avrebbero perso il presupposto dopo il mancato trasferimento del centro di culto

2 minuti di lettura
Il Comitato Sacca torna sulla vicenda dei 335mila euro originariamente destinati al rione Sant’Anna come compensazione ambientale per l’ampliamento industriale CPC/MCAM. La decisione dell’Amministrazione di utilizzare quelle risorse per la ristrutturazione dell’immobile comunale di via delle Suore, sede del Centro culturale islamico, concesso in uso gratuito per decennii dal Comune di Modena alla Comunità islamica che gestisce l'immobile, viene definita 'un tradimento dello spirito della mozione'.
Secondo il Comitato, l’Amministrazione dovrebbe applicare un canone di locazione al Centro culturale islamico e destinare quelle entrate alla riqualificazione dell’edificio. 'Perché dobbiamo essere noi cittadini a pagare quella spesa, senza alcun beneficio diretto o indiretto, visto che l’immobile è occupato a zero reddito?' affermano i residenti.

La ricostruzione dei fatti secondo il Comitato
La Mozione del 3 aprile 2024 aveva individuato 335 mila euro come contributo alla valutazione/compensazione del beneficio pubblico, previsto dal PUG, per il rione Sant’Anna. Quando la mozione fu votata, la Comunità islamica avrebbe dovuto trasferirsi altrove: non era prevista alcuna ristrutturazione dell’immobile di via delle Suore, e le risorse erano destinate a opere di mitigazione per il quartiere residenziale.
'Con il venir meno dell’ipotesi di trasferimento, la Moschea è rimasta nell’edificio comunale, con una concessione gratuita trentennale che il Comitato definisce «già un beneficio rilevante'.
Spazio ADV dedicata a novisad
Da qui la scelta dell’Amministrazione di dirottare i fondi sulla ristrutturazione straordinaria dell’immobile, sostenendo che rientri nel perimetro del rione.
Una motivazione che il Comitato respinge: 'L’edificio necessita di lavori per la sua vetustà, non certo per l’impatto dei camion, dei fumi o dei rumori della CPC. Le compensazioni ambientali servono a mitigare i disagi dei residenti, non a fare manutenzione al patrimonio comunale'.

I disagi aggiuntivi per i residenti
Il Comitato segnala che i residenti del rione Sant’Anna stanno già sopportando l’occupazione di gran parte dell’area circostante da parte di un’impresa impegnata nei lavori. A ciò si aggiunge, secondo il Comitato Sacca, 'la deprecabile riqualificazione di via delle Suore finanziata con i soldi CPC', che avrebbe aggravato la percezione di una gestione incoerente delle compensazioni.

Sulla base di queste considerazioni, la posizione del Comitato è netta: i 335 mila euro devono tornare al rione Sant’Anna, come previsto dalla mozione originaria. 'Chiediamo il rispetto rigoroso dell’intento con cui la mozione è stata presentata e approvata. Il quartiere subisce l’impatto diretto dell’ampliamento industriale e ha diritto alle opere di mitigazione ambientale'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Moschea via delle Suore: il Comune finanzia e accelera sulla ristrutturazione

Moschea via delle Suore: il Comune finanzia e accelera sulla ristrutturazione

Mezzo milione dal Comune per l'edificio moschea in via delle Suore: scintille in Consiglio

Mezzo milione dal Comune per l'edificio moschea in via delle Suore: scintille in Consiglio

'Centro culturale islamico a San Cesario: così il sindaco ha ammesso quello che sapevamo'

'Centro culturale islamico a San Cesario: così il sindaco ha ammesso quello che sapevamo'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa

Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, vergogna al Parco Ferrari: accampamento abusivo e bivacchi nel parcheggio

Modena, vergogna al Parco Ferrari: accampamento abusivo e bivacchi nel parcheggio

Modena, in Municipio i militari dell'Accademia che hanno salvato un uomo a Trieste

Modena, in Municipio i militari dell'Accademia che hanno salvato un uomo a Trieste

Caldo estremo in arrivo: Modena verso i 40 gradi, l'allarme di Lombroso

Caldo estremo in arrivo: Modena verso i 40 gradi, l'allarme di Lombroso

Modena, si sospetta caso di arbovirosi, ma gli esami sono negativi: trattamenti sospesi

Modena, si sospetta caso di arbovirosi, ma gli esami sono negativi: trattamenti sospesi