Attentato Modena: un lungo applauso per 'rompere il muro di silenzio'

Erano circa trecento nonostante l'iniziativa fosse stata confermata soltanto ieri e promossa solo in parte. Centinaia di cittadini riuniti spontaneamente, senza avere alle spalle movimenti o sigle, in solidarietà a Giovanni Esposito, modenese e fratello della donna ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna e per condividere con lui un messaggio: Verità e giustizia. Scritte su uno striscione che campeggia a lato di piazza Grande dove non esistono bandiere di alcun tipo. 'Devo riconoscere al prefetto una disponibilità a concedere la piazza, ma per sindaci di Modena sia di Sassuolo, città in cui vivo, dovrei dire altro. Nessuno ci ha detto o chiesto nulla. Come non esistessimo e come se non esistessero le vittime' - afferma Esposito. In molti si trovano d'accordo anche con la tesi espressa da Stefano Massa, promotore insieme ad Andrea Casoni delll'evento voluto da Massimo Esposito, e sul fatto che quello del 16 maggio sia non solo un attentato ma un attentato con matrice terroristica. Su questo vogliamo verità e giustizia. E' chiaro il tentativo di fare dimenticare il tutto e di fare dimenticare le vittime.



Video: la piazza, le voci



Presente anche Mattia Meschieri, in rappresentanza del Comitato per la sicurezza Modena Merita di più, che ha aderito al presidio. Una presenza doverosa per testimoniare la vicinanza a Giovanni e a tutte le vittime e denunciare una situazione in peggioramento per Modena. Vorremmo che la politica si assumesse la responsabilità di riconoscere ed affrontare il problema legato al rifiuto o alla difficoltà di integrazione rispetto a specifiche culture.



