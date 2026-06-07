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'Lega Modena già contraria alla cittadinanza a Dahdouh, serve accertare i fatti e più prudenza dalle istituzioni'

'Lega Modena già contraria alla cittadinanza a Dahdouh, serve accertare i fatti e più prudenza dalle istituzioni'

Intervento di Giovanni Bertoldi (Capogruppo Lega) e Caterina Bedostri (Segretario cittadino) sulla presenza di Sulaiman Hijazi, all'iniziativa con i bambini di mercoledì

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'L’incontro di una folta delegazioni di bambini delle scuole primarie modenesi col Sindaco Mezzetti ed esponenti palestinesi è risultato del tutto inopportuno: lo dimostra il fatto che la vicenda ha sollevato la reazione della gran parte delle forze politiche, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ufficio Scolastico Regionale, della Senatrice della Lega Elena Murelli e per il fatto che lo stesso Sindaco è stato costretto a fare una parziale marcia indietro.
I due esponenti incontrati, infatti, risultano per motivi diversi sotto la lente di ingrandimento dell’intelligence di mezzo mondo, per presunti collegamenti con Hamas e comunque con la parte più estremista del mondo palestinese.
Waewl Dahdouh, giornalista di Al Jazeera. infatti, risulta il padre di Hamza al Dahdouh, esponente estremista palestinese ucciso dalle forze militari israeliane, che risultava avere ruoli importanti e documentati a livello militare, come il comando di un battaglione di terroristi responsabile del lancio di missili dal nord di Gaza verso Israele. Questo era il motivo per cui lo scorso anno Lega Modena si era espressa contro la proposta di concedere la cittadinanza onoraria della città al padre.
Sulaiman Hijazi, invece, è il braccio destro di Mohammad Hannoun, referente italiano dell’organizzazione terrroristica Hamas, ed è indagato per attività legate al terrorismo o all’eversione dell'ordine democratico.
Lega Modena ritiene che da parte delle istituzioni cittadine sia dovuta molta più prudenza nell’esporsi su temi delicati e di cui non si comprendono bene le dinamiche e gli effetti.
Ma soprattutto è assolutamente necessario che i nostri bambini piccoli siano tenuti fuori da ogni forma di strumentalizzazione e di indottrinamento politico'.

 

Giovanni Bertoldi – Capogruppo Lega Modena in Consiglio Comunale
Caterina Bedostri – Segretario cittadino Lega Modena

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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