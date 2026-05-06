Pd Modena, ecco la nuova segreteria: dentro anche Giuditta Pini, Francesca Maletti e Alberto Bellelli

Si è svolta nella serata di ieri, 5 maggio, la riunione della Direzione provinciale dove è stata comunicata la composizione della nuova Segreteria della Federazione del Partito Democratico della provincia di Modena.Dodici delegati – 6 donne e 6 uomini – che avranno il compito di affiancare il segretario Massimo Paradisi e il vice Diego Lenzini negli ambiti di intervento principali del partito.'Con la definizione della nuova Segreteria provinciale, - spiega Paradisi - diamo sostanza e continuità al percorso iniziato con la mia elezione e con la scelta di Diego come vicesegretario nell’ottica di una gestione pienamente condivisa del Partito. Questa squadra conferma la nostra volontà di aprire una fase nuova. Non si tratta di un semplice elenco di nomi, ma l'affermazione di un metodo di lavoro e di un obiettivo: vogliamo un partito che guardi al futuro e rimetta i territori e i circoli al centro dell'agenda politica. Essere parte della Segreteria non è un titolo onorifico, ma un impegno di responsabilità. Il nostro compito è tenere insieme, non dividere. Significa avere la pazienza di ascoltare anche chi la pensa diversamente, la capacità di costruire sintesi e la concretezza di trovare soluzioni. Significa rappresentare tutti, andando oltre le appartenenze territoriali.Ogni nostra scelta avrà conseguenze reali sulla vita del Partito: ci assumiamo questa responsabilità con orgoglio, pronti a lavorare per il bene della nostra comunità politica'.La Segreteria della Federazione del Partito Democratico della provincia di Modena è dunque composta da: Alberto Bellelli (Coordinatore), Marco Biagini (Impresa e lavoro, politiche abitative), Rossella Caci (Sicurezza, legalità, giustizia e diritti), Lorenzo Cappi (Montagna e aree interne), Federica Di Padova (Scuola, Università), Luca Malagoli (Europa, Cultura), Ilaria Malavasi (Terzo settore ed associazionismo), Francesca Maletti (Salute e welfare), Giuditta Pini (Comunicazione), Matteo Silvestri (Ambiente, Conversione ecologica, Green economy, Politiche del territorio, Sport), Simone Silvestri (Resp. Organizzazione, tesseramento ed enti locali) e Federica Venturelli (Partito e circoli, Partecipazione e formazione, iniziative politiche, coesione e politiche territoriali).Fanno inoltre parte della Segreteria, come membri di diritto, il segretario provinciale dei Giovani Democratici, la portavoce delle Donne Democratiche, le presidenti di Direzione e Assemblea provinciale e tutti i Coordinatori di zona.