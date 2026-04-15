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Le rubano la bici elettrica, colletta del Comitato per la sicurezza per ricomprargliela

Le rubano la bici elettrica, colletta del Comitato per la sicurezza per ricomprargliela

Il caso di Annamaria aiutata da Modena Merita di più: 'Si alza alle 5 per lavorare: non può restare senza il suo unico mezzo. Aiutiamola a ricomprarlo'

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Una storia di quotidiana insicurezza ma anche di solidarietà. Nei condomini ACER di via Repubblica di Montefiorino, area da tempo segnalata per porte rotte, garage aperti, presenze sospette, bivacchi e occupazioni abusive, la vittima dell’ennesimo episodio è Annamaria, lavoratrice che ogni giorno si alza alle cinque del mattino per raggiungere il posto di lavoro.
La sua bicicletta elettrica, fondamentale per muoversi in sicurezza nelle prime ore dell’alba, è stata rubata. Da allora è costretta a spostarsi a piedi e con i mezzi pubblici, in un quartiere che già di per sé presenta criticità.
Venuto a conoscenza della vicenda, il comitato civico “Modena merita di più” che a più riprese si è occupata della situazione di degrado e diffusa illegalità nella zona, legata soprattutto alle occupazioni abusive di uno dei grandi edifici condominiali in parte abbandonato, ha deciso di intervenire con un gesto concreto: una raccolta fondi da 750 euro per acquistare una nuova bici elettrica e un lucchetto di sicurezza. “Non se lo merita – spiegano –. In un contesto dove il degrado sembra prevalere, vogliamo dimostrare che la comunità può ancora fare la differenza”.
L’appello è rivolto ai cittadini: un invito a contribuire, anche con piccole donazioni, per restituire ad Annamaria autonomia, sicurezza e dignità nei suoi spostamenti quotidiani. La quota già raggiunta attraverso la raccolta ufficiale on-line nel frattempo ha raggiunto i 300 euro. L'obiettivo è giungere presto alla consegna di una nuova bicicletta alla signora.

 

Foto di archivio, non collegata ai fatti riportati.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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