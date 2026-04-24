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Modena, trasferta complicata oggi a Monza

Modena, trasferta complicata oggi a Monza

Il Modena ha giocato a Monza in 26 occasioni; nei precedenti ci sono 11 vittorie del Monza, 9 pareggi e 6 vittorie del Modena

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Modena, avanti un altro e sotto a chi tocca; dopo il Frosinone, ecco il Monza degli ex Bianco, Azzi e Caso; brianzoli in piena lotta per un posto in serie A, che giocheranno per i tre punti e per mettere pressione alle avversarie in campo domani; i gialli arrivano invece con qualche cerotto e con la voglia di sorprendere e di fare risultato; una partita difficile, nella quale il Modena non parte battuto e ha certamente qualche arma a disposizione per fare del male ai padroni di casa.
Il Modena ha giocato a Monza in 26 occasioni; nei precedenti ci sono 11 vittorie del Monza, 9 pareggi e 6 vittorie del Modena; la partita a Monza manca ds quasi 30 anni nel calendario del Modena: l’ultima in brianza risale infatti al 12.1 1997, campionato di serie C, finì 0 a 0; il Modena non vince a Monza dal 3.10.1993, campionato di serie B, finì 3 a 1 per i gialli; i brianzoli non battono il Modena in casa dal 28.5.1995, serie C, 3 a 0 per i padroni di casa.
Il Monza ha giocato in casa già 17 volte, conquistando 42 punti, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta,
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condite da 31 reti segnate e solo 10 subite; un ruolino di marcia da vero schiacciasassi.
Il Modena dovrà però giocare senza paura, mettendo in campo le sue armi, fatte di corsa, copertura del campo nelle due fasi, ma dovrà soprattutto recuperare un po’ di quella solidità difensiva, andata smarrita dopo la sosta: i gialli infatti nelle ultime quattro partite dopo la sosta, compreso il recupero di Catanzaro, hanno subito 8 reti complessive a una media di 2 per gara; un crollo verticale, rispetto all’andamento delle gare precedenti, che può preoccupare in vista delle ultime partite di campionato e anche in ottica playoff.
Per la partita di oggi, Sottil sconta le solite assenze di Chichizola, Sersanti, Gliozzi, Defrel, ai quali si aggiunge Santoro, mentre rientra Gerli che ha scontato il turno di squalifica; tra i convocati ancora i due classe 2008 della Primavera di Mandelli: l’attaccante Edoardo Colpo, fresco di debutto con il Frosinone, e il centrocampista Pietro Arnaboldi.
Per l’undici iniziale, conferma per Pezzolato in porta mentre come sempre restano aperti alcuni ballottaggi; dietro sicuro Tonoli, mentre Nador, Dellavalle, Nieling e Adorni si contendono le altre due maglie; a centrocampo, Zampano, Zanimacchia, Gerli, Massolin, e uno tra Wiafe e Pyythia per sostituire
Santoro; davanti, sicuro De Luca e uno tra Ambrosino e Mendes.
Arbitra la partita Dionisi de L’Aquila, con il quale, curiosamente, entrambe le squadre hanno 5 precedenti; il Modena ha 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, mentre il Monza ha 4 vittorie e 1 sconfitta.
Calcio di inizio alle ore 19.00 allo U-Power Stadium di Monza, davanti a oltre 500 tifosi modenesi.
Corrado Roscelli
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