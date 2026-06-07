Equitazione, la modenese Sandrolini vince i regionali altezza 125 cm

Successo per la giovane modenese Margherita Sandrolini al campionato regionale altezza 125 cm tenutosi al maneggio Le Siepi di Cervia. La 12enne Margherita, in sella al suo Oxalis e allenata da Federica Licitra e Floriana Galatioto, è allieva del Circolo ippico il Panaro di San Cesario.