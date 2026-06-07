Successo per la giovane modenese Margherita Sandrolini al campionato regionale altezza 125 cm tenutosi al maneggio Le Siepi di Cervia. La 12enne Margherita, in sella al suo Oxalis e allenata da Federica Licitra e Floriana Galatioto, è allieva del Circolo ippico il Panaro di San Cesario.
Equitazione, la modenese Sandrolini vince i regionali altezza 125 cm
La 12enne Margherita, in sella al suo Oxalis e allenata da Federica Licitra e Floriana Galatioto, è allieva del Circolo ippico il Panaro di San Cesario
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