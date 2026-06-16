Ospedale di Sassuolo, rinnovato il Cda: Mairano è il presidente

L’Assemblea dei Soci dell’Ospedale di Sassuolo Spa, di cui fa parte l’Ausl di Modena, che detiene il 100% delle quote azionarie della società dal 2022, ha rinnovato l’incarico all’attuale Consiglio di Amministrazione e, contestualmente, alla figura del Presidente, per la quale è stato confermato Mario Mairano, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio del 2028.

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte inoltre Francesca Novaco e Augusto Cavina, entrambi con una consolidata esperienza nel top management della Sanità Regionale dell’Emilia-Romagna, entrati nell’organo collegiale della Società dal 2023.

L’Assemblea ha ratificato anche il Bilancio di esercizio 2025 dell’Ospedale, che ha chiuso con un utile di circa 330 mila euro, su un valore di produzione complessivo di oltre 89 milioni.

'Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e i risultati economici raggiunti confermano la solidità del percorso intrapreso dall’Ospedale di Sassuolo, che rappresenta un nodo strategico fondamentale nella rete sanitaria provinciale - dichiara Mattia Altini, Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena. - In questi anni abbiamo lavorato con determinazione per rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, valorizzando le competenze presenti e costruendo un modello sempre più coerente con i bisogni dei cittadini dell’area Sud della provincia, di cui Sassuolo rappresenta l’hub di riferimento. L’Ospedale è a tutti gli effetti parte del sistema provinciale e sta fornendo un importante contributo al riordino complessivo della sanità modenese.

La conferma degli attuali componenti del Consiglio garantisce continuità a questo percorso e alle progettualità in corso, che puntano a consolidare ulteriormente la collaborazione tra le strutture e a sviluppare servizi sempre più accessibili, appropriati e sostenibili. I risultati di bilancio, insieme al progressivo contenimento del disavanzo complessivo del sistema sanitario, dimostrano che è possibile coniugare equilibrio economico e qualità dei servizi, attraverso un lavoro di squadra basato su integrazione, responsabilità e visione condivisa”.





Mario Mairano ha una consolidata esperienza che l’ha portato ad assumere all’interno di aziende importanti, a livello nazionale e internazionale, ruoli di primo piano. Prima in Fiat, poi in Ferrari e nel Gruppo Capitalia come Vice President delle Risorse Umane. Nel 2007 assume la posizione di Vice President in Ferrari, seguendo la fase di sviluppo ed espansione dell’Azienda fino al 2016. È il Presidente dell’Ospedale di Sassuolo SpA dal 2017.





Francesca Novaco è stata Direttrice del Distretto sanitario di Modena, di quello di Castelfranco e Sassuolo e delle Attività socio-sanitarie dell’AUSL di Modena, nonché Direttrice Sanitaria dell’Azienda USL di Bologna tra il 2017 e il 2020.

Ha ricoperto incarichi anche presso l’Assessorato Regionale alle Politiche per la salute, dove ha coordinato i programmi di sorveglianza sanitaria per le malattie trasmissibili, e presso l’Agenzia sanitaria regionale nell’area qualità ed accreditamento.





Augusto Cavina è stato Direttore dell’USL di Imola, Direttore sanitario e poi Generale dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna città. Da gennaio a marzo 2004 è stato Commissario Straordinario per l’AUSL di Bologna e quindi, fino al 2005, all’Agenzia Sanitaria Regione Emilia-Romagna. Gli è stato affidato inoltre il ruolo di Direttore Operativo dell’Area Vasta Emilia Nord e Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna. Nel 2011 approda con la stessa qualifica alla Montecatone R.I. S.p.A. e ne diventa poi Presidente e Amministratore Delegato (2014/2017).





Nella foto da sinistra: Reggiani, Altini, Mairano, Cavina