Svolta nell'omicidio di questa mattina all'alba in via Tignale del Garda a Modena. Oggi i carabinieri hanno arrestato in quasi flagranza una donna di 44 anni per l'omicidio volontario del compagno 44enne, Rolando D'Ulizia. L'uomo, morto per accoltellamento, è stato trovato riverso in una pozza di sangue. L'arrestata è Giorgia De Martino che, a quanto pare, aveva da tempo una relazione complicata con la vittima. Dopo il delitto sarebbe uscita per fare la spesa al vicino market: è stata interrogata oggi pomeriggio per quasi due ore. I carabinieri hanno anche recuperato nel porticato a piano terra e quindi sequestrato l'arma del delitto, un coltello con lama 19 centimetri, ancora sporco di sangue.
Dopo una violenta lite intorno alle 5 della mattina all'interno dell'appartamento di lei, la donna lo avrebbe colpito ripetutamente rendendo vanno anche il tentativo di fuga dell'uomo lungo le scale che, giunto all'altezza della prima rampa, verso l'uscita, si è accasciato definitivamente nell'androne. A dare l'allarme alcuni residenti che si sono trovati davanti al cadavere dell'uomo. La donna, dopo essere ritornata in casa sarebbe poi uscita appunto a fare la spesa nel vicino market per poi rientrare incontrando così gli inquirenti il nucleo scientifico dei Carabinieri.
Modena, omicidio di via Tignale: arrestata la compagna della vittima
L'arrestata è Giorgia De Martino che, a quanto pare, aveva da tempo una relazione complicata con la vittima: è stata interrogata nel pomeriggio per due ore
L'arrestata è Giorgia De Martino che, a quanto pare, aveva da tempo una relazione complicata con la vittima: è stata interrogata nel pomeriggio per due ore
Svolta nell'omicidio di questa mattina all'alba in via Tignale del Garda a Modena. Oggi i carabinieri hanno arrestato in quasi flagranza una donna di 44 anni per l'omicidio volontario del compagno 44enne, Rolando D'Ulizia. L'uomo, morto per accoltellamento, è stato trovato riverso in una pozza di sangue. L'arrestata è Giorgia De Martino che, a quanto pare, aveva da tempo una relazione complicata con la vittima. Dopo il delitto sarebbe uscita per fare la spesa al vicino market: è stata interrogata oggi pomeriggio per quasi due ore. I carabinieri hanno anche recuperato nel porticato a piano terra e quindi sequestrato l'arma del delitto, un coltello con lama 19 centimetri, ancora sporco di sangue.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'
Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi
Modena, il prefetto supera il sindaco a sinistra: 'Nessuna emergenza sicurezza'
Carpi, il neo assessore che parla di 'appropriabilità' e di 'tecnicamente stranieri'Articoli Recenti
Il nubifragio sferza Modena e l'area nord: 120 grandi interventi del Vigili dei Fuoco in 12 ore
Dimensione Moby: serata perfetta al Jazz Open
Stangata rifiuti a Modena, peggio di così non poteva essere gestita: Pd e Atersir disastrosi
Jazz Open, il sindaco si scusa per i disagi: 'Ma così Modena al centro della musica internazionale'