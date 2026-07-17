Modena, omicidio di via Tignale: arrestata la compagna della vittima

Svolta nell'omicidio di questa mattina all'alba in via Tignale del Garda a Modena. Oggi i carabinieri hanno arrestato in quasi flagranza una donna di 44 anni per l'omicidio volontario del compagno 44enne, Rolando D'Ulizia. L'uomo, morto per accoltellamento, è stato trovato riverso in una pozza di sangue. L'arrestata è Giorgia De Martino che, a quanto pare, aveva da tempo una relazione complicata con la vittima. Dopo il delitto sarebbe uscita per fare la spesa al vicino market: è stata interrogata oggi pomeriggio per quasi due ore. I carabinieri hanno anche recuperato nel porticato a piano terra e quindi sequestrato l'arma del delitto, un coltello con lama 19 centimetri, ancora sporco di sangue.

Dopo una violenta lite intorno alle 5 della mattina all'interno dell'appartamento di lei, la donna lo avrebbe colpito ripetutamente rendendo vanno anche il tentativo di fuga dell'uomo lungo le scale che, giunto all'altezza della prima rampa, verso l'uscita, si è accasciato definitivamente nell'androne. A dare l'allarme alcuni residenti che si sono trovati davanti al cadavere dell'uomo. La donna, dopo essere ritornata in casa sarebbe poi uscita appunto a fare la spesa nel vicino market per poi rientrare incontrando così gli inquirenti il nucleo scientifico dei Carabinieri.

