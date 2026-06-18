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Modena, percorso partecipato sulla riqualificazione di piazza Sant'Agostino

Modena, percorso partecipato sulla riqualificazione di piazza Sant'Agostino

Mercoledì 24 giugno alle 21.30 in piazza evento pubblico di apertura dell’iniziativa volta a ripensare insieme lo spazio

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Prende il via “Facciamo largo”, il percorso partecipativo dedicato alla riqualificazione e valorizzazione di piazza Sant’Agostino, che ha l’obiettivo di ripensare insieme lo spazio raccogliendo idee, bisogni, osservazioni e proposte da parte dei cittadini e delle realtà che vivono, frequentano e animano questo importante luogo della città.

Per presentare il progetto e illustrare le modalità attraverso cui sarà possibile contribuire al percorso, promosso dal Comune di Modena in collaborazione con il Quartiere 1 Centro storico e la Fondazione di Modena, è in programma un evento pubblico a ingresso libero, mercoledì 24 giugno alle 21.30 presso piazza Sant’Agostino, nell’ambito dell’Estate Modenese 2026. All’incontro interverranno Massimo Mezzetti, sindaco di Modena; Matteo Agnoletto dell’Università di Bologna; Vittorio Ferraresi, assessore comunale a Partecipazione e Quartieri; Andrea Cattabriga di Relaia, società che gestirà il percorso; Roger Detti di Go Vocal, società che ha predisposto la nuova piattaforma; Margherita Ascari di Relaia e dell’Università di Bologna; Daniele Fanzini del Politecnico di Milano. L'incontro sarà l’occasione per conoscere gli obiettivi dell'iniziativa, le attività previste e gli strumenti che consentiranno a cittadini, associazioni, attività economiche, istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni del territorio di partecipare alla costruzione condivisa del Documento di Proposta Partecipata, esito finale del percorso.

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Nel corso della serata sarà inoltre presentata la piattaforma “Modena Partecipa”, il nuovo strumento digitale di partecipazione adottato dall'Amministrazione comunale per questo progetto e per i futuri percorsi partecipativi promossi dal Comune.

'Avviare questo percorso partecipato proprio mentre la piazza si anima per la seconda estate consecutiva – commenta il sindaco Massimo Mezzetti – permetterà di capire ancora di più le potenzialità di un luogo di cui i modenesi si potranno riappropriare per viverlo nuovamente come luogo di incontro. Un ponte tra due grandi polmoni culturali della città, che idealmente metterà in dialogo il Palazzo dei Musei e quello dove prenderà via via vita e forma l'esperienza di Ago. Invito tutti i modenesi a partecipare a questo percorso come atto d'amore verso uno dei luoghi più simbolici di Modena'.

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