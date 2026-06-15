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Modena, tentato furto in abitazione in zona Musicisti: tunisino arrestato

Modena, tentato furto in abitazione in zona Musicisti: tunisino arrestato

Il 28enne è stato sorpreso mentre rovistava in uno scatolone e in alcuni cassetti all’interno di una delle cantine completamente a soqquadro

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La polizia di Modena ha arrestato un tunisino di 28 anni, regolare sul territorio italiano, per il reato di tentato furto in abitazione.

Questa notte, intorno alle 3.30, la Squadra Volante è intervenuta in zona Musicisti, a seguito di chiamata al numero di emergenza di un residente che aveva notato un uomo introdursi all’interno del cortile condominiale e forzare la porta di accesso alle cantine.

Gli agenti, giunti sul posto, accedendo da un’entrata secondaria, hanno sorpreso il 28enne mentre rovistava in uno scatolone e in alcuni cassetti all’interno di una delle cantine completamente a soqquadro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato anche per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto all’atto del controllo non ha esibito valido documento attestante la sua regolare presenza sul territorio e per violazione della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal comune di Modena.

Oggi il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

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