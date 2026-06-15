Modena, tentato furto in abitazione in zona Musicisti: tunisino arrestato

La polizia di Modena ha arrestato un tunisino di 28 anni, regolare sul territorio italiano, per il reato di tentato furto in abitazione.

Questa notte, intorno alle 3.30, la Squadra Volante è intervenuta in zona Musicisti, a seguito di chiamata al numero di emergenza di un residente che aveva notato un uomo introdursi all’interno del cortile condominiale e forzare la porta di accesso alle cantine.

Gli agenti, giunti sul posto, accedendo da un’entrata secondaria, hanno sorpreso il 28enne mentre rovistava in uno scatolone e in alcuni cassetti all’interno di una delle cantine completamente a soqquadro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato anche per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto all’atto del controllo non ha esibito valido documento attestante la sua regolare presenza sul territorio e per violazione della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal comune di Modena.

Oggi il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.