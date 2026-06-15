Lavoro: Poste Italiane cerca portalettere per la provincia di Modena

Poste Italiane anche in provincia di Modena è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del servizio di recapito (pacchi, lettere, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.

Per candidarsi è sufficiente inserire, entro domani martedì 16 giugno, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. In fase di candidatura è possibile indicare l’area territoriale di preferenza.

I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 oltre alla patente di guida, in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche, 'il patrimonio di competenze ed esperienze che ognuno porta con sé - sottolinea Poste Italiane - è infatti per Poste Italiane un valore chiave.

