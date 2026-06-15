Poste Italiane anche in provincia di Modena è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del servizio di recapito (pacchi, lettere, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.
Per candidarsi è sufficiente inserire, entro domani martedì 16 giugno, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. In fase di candidatura è possibile indicare l’area territoriale di preferenza.
I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 oltre alla patente di guida, in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche, 'il patrimonio di competenze ed esperienze che ognuno porta con sé - sottolinea Poste Italiane - è infatti per Poste Italiane un valore chiave.
Lavoro: Poste Italiane cerca portalettere per la provincia di Modena
Nuovamente aperte le selezioni per il settore recapito, ma per candidadarsi c'è tempo solo fino a domani, on-line
Poste Italiane anche in provincia di Modena è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del servizio di recapito (pacchi, lettere, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena
Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte
La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli
Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamicaArticoli Recenti
Consorzio Bonifica Burana, alla guida arriva l'ex direttore Aimag Davide De Battisti
I comitati 'pressano' Regione e Aipo: il rinforzo dell'argine si farà
La catechesi che cambia, l'Arcivescovo detta la nuova linea: 'Così non tiene più'
Mirandola, pistola contro il prof, la scuola ridimensiona: 'Nessuna aggressione, scherzo con pistola giocattolo'