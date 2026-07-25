Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Emergenza padri separati, una mozione contro il dramma delle nuove povertà e l'allarme suicidi

Emergenza padri separati, una mozione contro il dramma delle nuove povertà e l'allarme suicidi

Presentata dai consiglieri comunali di San Cesario Mirco Zanoli e Lodovica Boni: 'Centinaia di gesti estremi all'anno. Servono tutele abitative e supporti

3 minuti di lettura

Una crisi silenziosa, devastante, che troppo spesso si consuma nell'indifferenza e che registra numeri da vera e propria emergenza nazionale: il dramma economico, sociale e soprattutto psicologico dei genitori separati, con un focus drammatico sulla figura dei padri. È partendo da questa dolorosa premessa che i consiglieri del gruppo 'Centrodestra per la Rinascita', Mirco Zanoli e Lodovica Boni, hanno depositato una mozione formale indirizzata al Sindaco di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi, alla Giunta e al Consiglio Comunale, chiedendo un intervento immediato e strutturato.


L'atto consiliare poggia su una realtà fotografata da dossier di ricerca nazionali, come quelli curati di recente dall'associazione Padri Separati Milano, che svelano un legame diretto e inquietante tra la frattura familiare e la perdita della stabilità vitale. In Italia si stima che circa 800.000 padri single affrontino gravissimi problemi economici, stretti tra l'obbligo del mantenimento dei figli e l'improvvisa perdita della casa coniugale. Ma il dato più allarmante, che la mozione denuncia con forza, è il pesante tributo in vite umane: la correlazione statistica tra la condizione di padre separato e l'aumento del rischio di isolamento ha portato il tasso suicidario a livelli critici, quantificabili in circa 200-300 casi all'anno a livello nazionale.

Spazio ADV dedicata a novisad

Una strage silenziosa legata alla repentina perdita della dignità personale, della casa e, nei casi più gravi, della possibilità di mantenere un rapporto quotidiano e sereno con i propri figli. Proprio per arginare questa deriva e offrire un paracadute sociale a chi si ritrova improvvisamente senza un tetto o sul filo dell'indigenza, la mozione impegna il Comune a farsi promotore attivo presso l’Unione dei Comuni del Sorbara – l'ente che gestisce le politiche sociali e abitative – per l’istituzione di un fondo economico straordinario e dedicato.


La proposta prevede tre pilastri fondamentali: contributi urgenti per l’emergenza abitativa (come il sostegno agli affitti o il reperimento di alloggi temporanei a canone calmierato per evitare soluzioni precarie), voucher di solidarietà per le spese di prima necessità e la creazione di percorsi gratuiti di supporto psicologico, orientamento legale ed economico in stretta sinergia con il Terzo Settore.

I consiglieri chiedono inoltre che i criteri di accesso al fondo non si limitino al freddo dato dell'ISEE corrente, ma valutino il reale e immediato squilibrio finanziario post-separazione, intercettando la fragilità prima che si trasformi in tragedia. 'Dietro questi numeri ci sono persone, padri, cittadini che la rete del welfare tradizionale non riesce a intercettare e che spesso non sanno a chi chiedere aiuto, scivolando nella disperazione', dichiarano i consiglieri Mirco Zanoli e Lodovica Boni.


'La perdita dell'abitazione principale e la drastica riduzione del reddito non sono solo problemi economici, ma mine pronte a esplodere sulla stabilità psicologica di un individuo. Non possiamo restare a guardare mentre questa crisi invisibile continua a mietere vittime. Chiediamo che le istituzioni locali facciano la propria parte, offrendo non solo aiuti materiali, ma anche un supporto psicologico e legale che possa ridare speranza e dignità a chi pensa di aver perso tutto. Confidiamo che la Giunta e il Consiglio Comunale dimostrino la sensibilità e la responsabilità necessarie per approvare questo atto di civiltà'. L’atto che sarà sottoposto alla discussione consigliare e all'eventuale approvazione, impegna infine l’amministrazione a riferire in sede di capigruppo entro sei mesi dall'approvazione del documento circa lo stato di avanzamento del confronto in sede di Unione dei Comuni.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ricercata a livello internazionale, arrestata a Camposanto

Ricercata a livello internazionale, arrestata a Camposanto

Suicidio assistito, in una società alla deriva si festeggia una legge che provoca Morte

Suicidio assistito, in una società alla deriva si festeggia una legge che provoca Morte

In Emilia Romagna passa la legge sul suicidio assistito, il sindaco di Carpi: 'Sono orgoglioso'

In Emilia Romagna passa la legge sul suicidio assistito, il sindaco di Carpi: 'Sono orgoglioso'

Legge suicidio assistito, i vescovi emiliani: 'Procurare la morte calpesta il valore della persona'

Legge suicidio assistito, i vescovi emiliani: 'Procurare la morte calpesta il valore della persona'

Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Pericolose per la sicurezza pubblica: foglio di via per tre persone

Pericolose per la sicurezza pubblica: foglio di via per tre persone

Articoli più Letti Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Articoli Recenti Rifiuti abbandonati in strada dopo il temporale del 15 luglio, Lega Modena: 'Hera che fa?'

Rifiuti abbandonati in strada dopo il temporale del 15 luglio, Lega Modena: 'Hera che fa?'

Tariffa rifiuti: l'aumento è puntuale, i dati no

Tariffa rifiuti: l'aumento è puntuale, i dati no

Arresto cardiaco, Muzzarelli e Gordini: 'Rendere l'Emilia-Romagna sempre più pronta a salvare vite'

Arresto cardiaco, Muzzarelli e Gordini: 'Rendere l'Emilia-Romagna sempre più pronta a salvare vite'

Trasporto pubblico, parere tecnico conferma il dovere del Comune di Modena di assumere il controllo pubblico

Trasporto pubblico, parere tecnico conferma il dovere del Comune di Modena di assumere il controllo pubblico