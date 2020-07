Magazzini Coop Adriatica Anzola: lavoratori in stato di agitazione

Ancora stato di agitazione dei sindacati confederali Cigl, Cisl e Uil al magazzino Coop di Anzola . I sindacati parlano di 'buste paghe sbagliate dall'azienda Ellepi service srl, in appalto al magazzino Coop centrale Adriatica ad Anzola'. Per i lavoratori tali errori in busta paga andrebbero a penalizzare lo stipendio mensile. Ieri i lavoratori hanno scioperato un'ora nel turno della mattina e un'ora nel turno del pomeriggio con blocco dello straordinario.Una protesta continuata oggi con lo sciopero delle ultime due ore di lavoro. Solo nel primo pomeriggio è arrivata la risposta di Ellepi service che, dopo il silenzio di ieri, ha assicurato ai sindacati confederali che verranno pagate le mancanze retributive del mese di giugno con bonifico immediato a ore. In attesa i lavoratori restano comunque in stato di agitazione.