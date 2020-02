Magazzini Coop Adriatica Anzola, Ellepi accoglie richiesta lavoratori

Svolta postiva ieri sul caso della Coop Anzola Emilia Centrale Adriatica.Ellepi service srl, subappaltatrice per conto di Kamila srl, titolare dell'appalto di movimentazioni merci e logistica nel grande magazzino Centrale Adriatica di Anzola, ha accolto la richiesta dei lavoratori da alcuni giorni in stato di agitazione Il sì riguarda il buono pasto fisso per il turno mattina: i lavoratori del mattino hanno cioè ottenuto le stesse condizioni del turno pomeridiano col riconoscimento del buono pasto da 5 euro e 29 centesimi.Ancora una volta la protesta compatta dei lavoratori di Anzola ha portato alla conquista di diritti e miglioramenti della loro vita economica e lavorativa.