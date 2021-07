'Nessun licenziamento è stato messo in atto da Menù e, pertanto, nessun licenziamento è stato tantomeno ritirato dall’azienda Menù (come il titolo dell’articolo lascerebbe intendere). La vertenza sindacale cui si fa riferimento, per il vero, riguardava esclusivamente i dipendenti della azienda C&P e il licenziamento di alcuni di essi ad opera della C&P medesima'. Così in una nota la Menù di Medolla replica a quanto dichiarato ieri dai Si Cobas 'La ditta C&P è l’azienda che ha in appalto il servizio di pulizia degli stabilimenti della Menù, ma si tratta di soggetto giuridico del tutto autonomo, con sede in Piemonte, e senza alcun collegamento, né diretto né indiretto, con Menù. Menù non ha alcun potere di intervenire sui rapporti interni, di qualsiasi tipo, tra C&P ed i dipendenti che essa stessa occupa. Si precisa da ultimo, per amore di verità, che è stato grazie anche alla mediazione della Direzione di Menù che le parti (C&P e dipendenti di quest’ultima) hanno trovato un accordo che ha ricomposto la vertenza. La Direzione di Menù conferma e ribadisce la più totale correttezza e trasparenza del proprio operato, anche con riferimento al personale dipendente (che rappresenta sicuramente una forza ed valore fondamentale per Menù), note su tutto il territorio modenese e oltre'.