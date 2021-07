Menù Medolla, ritirati i licenziamenti

'Dopo 9 giorni di sciopero l'azienda cede e ritira i licenziamenti politici che avevano colpito quattro lavoratori iscritti al sindacato, tra cui i due delegati sindacali. Nove giorni e nove notti davanti ai cancelli dell'industria alimentare Menù di Medolla, fino a ristabilire i diritti costituzionali e il rispetto delle leggi sul lavoro'. Ad annunciarlo il coordinamento provinciale SI Cobas di Modena che spiega: 'I lavoratori erano stati licenziati dalla nuova ditta appaltatrice, la C&P srl, con l'esplicita motivazione di aver partecipato aduno sciopero per rivendicare l'applicazione degli accordi esistenti, che invece la C&P pensava di cancellare, in aperta violazione della legge 300/1970. Anche se la Menù di Medolla continua a negare ogni responsabilità nella vicenda è chiaro il suo ruolo in questa gravissima azione antisindacale, che solo la maturità ed il coraggio degli operai hanno saputo sventare.Resta aperto il problema dei continui licenziamenti ai danni dei lavoratori sindacalizzati, che a Modena assume dimensioni davvero preoccupanti: la situazione verrà esposta questa sera nell'aula del Parlamento dall'On. Stefania Ascari, che depositerà anche una interrogazione parlamentare'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.