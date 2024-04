Sesta inaugurazione per la palazzina Abitare sociale: oggi è stata la volta del centro diurno per disabili

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Negli ultimi mesi il sindaco aveva aperto per la prima volta le porte della strutture al pubblico alla vigilia di Natale, con il messaggio degli auguri e l'incontro annuale con la stampa locale, poi il 13 aprile con l'apertura e l'ingresso del cantiere per la consegna solo simbolica delle chiavi ad alcuni inquilini, poi nuova chiusura del cantiere e della struttura per arrivare ad oggi, all'inaugurazione e alla presentazione di “Mosaico” il nuovo Centro Socio riabilitativo Diurno realizzato a piano terra della nuova palazzina.

Un’unica struttura piùmoderna e funzionale alle attività, sono stati gli stessi utenti che oggi hanno varcato per la prima volta la soglia di quella che sarà per loro una seconda casa: un “mosaico”, appunto, formato da tante tessere, tutte diverse e ugualmente importanti, come le persone – uomini e donne dai 18 di età - che lo frequenteranno.



Nell’occasione erano presenti anche i loro familiari e gli educatori della cooperativa sociale Gulliver che gestirà il Centro, rappresentanti dell’amministrazione comunale e in particolare del Settore Servizi sociali, oltre che dell’Azienda Ausl.



L’intervento, iniziato con l'apertura e l'inaugurazione del cantiere con la posa delle prima pietra nel marco 20119, è stato realizzato da CambiaMo spa e finanziato nell’ambito del Bando Periferie. La palazzina è accessibile da via Forghieri che ora collega via Finzi a via del Mercato.



Il Centro Diurno per disabili si trova al piano terra della palazzina che conta anche 33 alloggi.



È dotato di un ingresso autonomo e vi si accede direttamente dalla strada, dove sono posti in adiacenza anche i parcheggi pubblici.



Mosaico è ampio un centro polifunzionale composto da diversi locali per le attività, aule facilmente suddivisibili, oltre a cucina, sala da pranzo, spogliatoi e servizi per un totale di circa 600 mq. È inoltre presente un’area cortiliva esterna recintata ad uso esclusivo degli utenti.



Nella progettazione di tutto l’edificio particolare attenzione è stata posta agli aspetti ambientali e di efficientamento energetico.



La realizzazione del Centro Mosaico consente di superare i diurni Luosi e Mario del Monte, entrambi gestiti dalla cooperativa sociale Gulliver. Il primo, autorizzato per 16 posti, è situato nell’edificio dell’attuale Cra Ramazzini, che sarà consegnato alla Provincia per destinarlo a funzioni scolastiche non appena trasferiti gli anziani ospiti nella nuova Cra Vittoria ed Ermanno Gorrieri di via Padovani, entro il mese di giugno. Mentre il Centro Mario del Monte è attualmente inserito nell’omonima struttura residenziale di via Due Canali Nord; il trasferimento dei cinque utenti del diurno consentirà di separare adeguatamente i servizi residenziale e diurno in un’ottica di migliore organizzazione e prevenzione secondo le linee guida regionali elaborate sulla scorta della pandemia e anche nella prospettiva di aumentare i posti residenziali autorizzati.



L’intervento di Abitare sociale (comprensivo di Centro Diurno e urbanizzazione via Forghieri) del valore complessivo di 10,3 milioni di euro, è stato finanziato con risorse del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana assegnati attraverso il Bando Periferie e fa parte del pacchetto di azioni volte alla rigenerazione e innovazione dell’area nord della città. I lavori sono realizzati da un raggruppamento di imprese, cui la società di trasformazione urbana CambiaMo, che ha il ruolo di soggetto attuatore per i lavori previsti dal Programma, ha aggiudicato i lavori tramite gara europea.